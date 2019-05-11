Армия и оружие
В территориальные воды Венесуэлы зашел американский корабльНТВ 00:32
Американский военный корабль появился в территориальных водах Венесуэлы, однако после переговоров быстро сменил курс.
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Общество
Далай-лама рассказал, существует ли он на самом деле
Обновлено в 12:19
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»
В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
Обновлено в 09:05
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Автоумельцы из Санкт-Петербурга превратили купе Bentley Continental GT в танк, приделав ему гусеницы.
Обновлено в 07:27
Политика
Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией
Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.
Обновлено в 06:54
Политика
Минкульт Порошенко перечит Филарету: УПЦ КП растворилась в ПЦУ
Минкульт Украины заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) прекратила существование, когда вошла в состав Православной церкви Украины (ПЦУ), передает УНИАН со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 13:24
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100
Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Автоспорт
Отт Тянак лидирует по итогам первого дня Ралли Чили
Гонщик Toyota Отт Тянак уверенно лидирует на Ралли Чили после шести спецучастков пятницы.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Политика
Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за слов о языке
"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.
Обновлено в 13:03
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей
Владимир Путин свалился на ковер, играя в хоккей
Обновлено вчера в 15:58
Кино
Скончался режиссер Николай Тарханов
Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом
Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Солдаты НАТО погибли в результате взрыва в Латвии
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Полигон Чауда в Крыму готовят для соревнований «Авиадартс»
Специалисты полигонной службы ВКС РФ подготовили для всероссийских соревнований «Авиадартс» на полигоне Чауда в Крыму более 70 новых наземных целей 12 типов.
Обновлено в 13:27
Здоровье
Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды
Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.
Обновлено в 00:22
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на Украину
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Спорт
Японский фигурист назвал ноги Загитовой идеальными
Японский фигурист Дайсукэ Такахаси высоко отозвался о красоте российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 10:38
Хоккей
Латвия победила Австрию на старте ЧМ
Обновлено в 12:38
Политика
Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США
Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у ирано-иракской границы
Землетрясение магнитудой 5, 3 произошло у границы Ирака и Ирана. Об этом 11 мая сообщила Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 07:24
Футбол
В «Тамбове» прокомментировали выход команды в РПЛ
Футбольный клуб "Тамбов" считает выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) величайшим моментом в истории тамбовского футбола.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
Назван топ-7 бюджетных смартфонов 2019 года
Эксперты назвали семь лучших бюджетных девайсов, которые можно приобрести на сегодняшний день.
Обновлено в 12:05
Здоровье
Избыточным весом страдают 55% россиян
Избыточным весом страдают 55% россиян, причём женщин с лишним весом на 10% больше, чем мужчин, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
Обновлено в 12:45
Политика
В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики
В честь пятой годовщины образования ДНР около 40 тыс. человек принимают участие в шествии «Лента времени» в центре Донецка.
Обновлено в 11:19
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети
Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено в 09:32
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15