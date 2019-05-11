Армия и оружие

В территориальные воды Венесуэлы зашел американский корабльНТВ 00:32

Американский военный корабль появился в территориальных водах Венесуэлы, однако после переговоров быстро сменил курс.
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ВМФ Венесуэлы заявил о заходе корабля США в территориальные воды страны

РБКвчера в 19:26

ВМС Венесуэлы вынудили эсминец США покинуть территориальные воды страны

ТК Звезда01:41

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

RT на русскомвчера в 20:36

Эксперт объяснил, как провокация корабля ВМС США в Венесуэле стала продолжением «традиции»

ФАН06:35

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

Life.ruвчера в 15:29

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News.ruвчера в 15:11

Американский военный корабль вошел в территориальные воды Венесуэлы

РИА Новостивчера в 14:51
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Общество

Далай-лама рассказал, существует ли он на самом деле

Обновлено в 12:19
Политика

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»

В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
Обновлено в 09:05
Авто

Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк

Автоумельцы из Санкт-Петербурга превратили купе Bentley Continental GT в танк, приделав ему гусеницы.
Обновлено в 07:27
Политика

Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией

Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

Россия и Норвегия проведут совместные учения в Баренцевом море

Обновлено в 05:00
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Обновлено в 10:41
Политика

Минкульт Порошенко перечит Филарету: УПЦ КП растворилась в ПЦУ

Минкульт Украины заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) прекратила существование, когда вошла в состав Православной церкви Украины (ПЦУ), передает УНИАН со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 13:24
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Автоспорт

Отт Тянак лидирует по итогам первого дня Ралли Чили

Гонщик Toyota Отт Тянак уверенно лидирует на Ралли Чили после шести спецучастков пятницы.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке

Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Политика

Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за слов о языке

"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.
Обновлено в 13:03
Общество

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей

Владимир Путин свалился на ковер, играя в хоккей

Обновлено вчера в 15:58
Кино

Скончался режиссер Николай Тарханов

Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Солдаты НАТО погибли в результате взрыва в Латвии

Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Полигон Чауда в Крыму готовят для соревнований «Авиадартс»

Специалисты полигонной службы ВКС РФ подготовили для всероссийских соревнований «Авиадартс» на полигоне Чауда в Крыму более 70 новых наземных целей 12 типов.
Обновлено в 13:27
Здоровье

Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды

Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.
Обновлено в 00:22
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Спорт

Японский фигурист назвал ноги Загитовой идеальными

Японский фигурист Дайсукэ Такахаси высоко отозвался о красоте российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 10:38
Хоккей

Латвия победила Австрию на старте ЧМ

Обновлено в 12:38
Политика

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у ирано-иракской границы

Землетрясение магнитудой 5, 3 произошло у границы Ирака и Ирана. Об этом 11 мая сообщила Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 07:24
Футбол

В «Тамбове» прокомментировали выход команды в РПЛ

Футбольный клуб "Тамбов" считает выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) величайшим моментом в истории тамбовского футбола.
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Гаджеты

Назван топ-7 бюджетных смартфонов 2019 года

Эксперты назвали семь лучших бюджетных девайсов, которые можно приобрести на сегодняшний день.
Обновлено в 12:05
Здоровье

Избыточным весом страдают 55% россиян

Избыточным весом страдают 55% россиян, причём женщин с лишним весом на 10% больше, чем мужчин, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
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Политика

В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики

В честь пятой годовщины образования ДНР около 40 тыс. человек принимают участие в шествии «Лента времени» в центре Донецка.
Обновлено в 11:19
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети

Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено в 09:32
Автоспорт

Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
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