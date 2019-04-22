Теракты на Шри-Ланке
В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца AsosДождь 05:11
Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller. Об этом представитель семьи сообщил «Би-би-си». Семья бизнесмена поехала на Шри-Ланку на Пасху.
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