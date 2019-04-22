Теракты на Шри-Ланке

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца AsosДождь 05:11

Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller. Об этом представитель семьи сообщил «Би-би-си». Семья бизнесмена поехала на Шри-Ланку на Пасху.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Датский миллиардер потерял троих детей при взрывах на Шри-Ланке

Газета.Ru09:08

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

РИА Новости06:34

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Дождь05:11

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании

Российская газета04:55

Трое детей владельца ASOS погибли в результате терактов на Шри-Ланке

Интерфакс04:54

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей богатейшего бизнесмена Дании

РБК06:23

В Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании

Газета Metro04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 23:50, Ашберн

Трое детей датского миллиардера погибли в терактах в Шри-Ланке

Вести.UZ07:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 23:50, Ашберн
Происшествия

В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы

Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено в 15:00
Политика

Климкин поздравил Зеленского цитатой из мультфильма «Жил-был пес»

Обновлено в 08:38
Политика

Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.
Обновлено в 12:29
Политика

Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 09:47
Космос

«Ил» представил эскиз самолета для перевозки элементов ракеты «Ангара»

В корпорации «Ил» разработали эскизный проект грузового самолета Ил-96-500Т для транспортировки элементов ракет «Ангара» на космодром Восточный.
Обновлено в 20:47
Хоккей

Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ

В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Хоккей

Канадский хоккеист вспомнил о 30 днях ужаса в России

Бывший вратарь омского «Авангарда» Байрон Дафо в подкасте Spittin’ Chiclets вспомнил о выступлении в России.
Обновлено в 23:21
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Экономика

«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2

Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено в 18:59
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Технологии

В семи китайских городах заработала сеть 5G

В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n".
Обновлено в 23:27
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Политика

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

Обновлено в 12:40
Экономика

СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 21:19
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено в 08:07
Происшествия

На Кипре пойман первый в истории страны серийный убийца

Как отмечают СМИ, это первый серийный убийца в истории страны.
Обновлено в 22:12
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Ростове произошел пожар в больнице

Пожар произошел в городской больнице в Ростове-на-Дону, пациентов и врачей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 23:30
Здоровье

Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Происшествия

«АТВ»: В Бурятии задержан глава Заиграевского района

Обновлено в 21:42
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Футбол

Александр Григорян стал главным тренером ФК «Тамбов»

Обновлено в 14:52
Хоккей

Ковальчук присоединился к сборной России

В минувшем сезоне НХЛ 36-летний Ковальчук принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата и набрал 34 очка (16+18).
Обновлено в 10:44
Транспорт

РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками

Обновлено в 21:03
Политика

Депутат Рады назвала победу Зеленского «электоральным майданом»

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталия Королевская назвала победу шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине «электоральным майданом».
Обновлено в 19:33
Общество

Они рядом: во Владивостоке заметили диких леопарда и тигра

На территории Владивостокского городского округа сотрудникам национального парка «Земля леопарда» впервые удалось запечатлеть дальневосточного леопарда и амурского тигра.
Обновлено в 22:03
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено 20 апреля в 22:23
ещё по теме
Главное