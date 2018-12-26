Экономика
47% крупных российских компаний пострадали от хакерских атак в 2018-м
47% крупных российских компаний пострадали от хакерских атак в 2018-мНовый Калининград.Ru04:16
В 2018 году от хакерских атак пострадали 47% крупных компаний в регионах России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании Positive Technologies. В общей сложности атакам подверглись 82% компаний-респондентов.
Новый Калининград.Ru04:16
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с чего всё началось
Хакеры в 2018 году успешно атаковали почти половину крупных компаний в регионах РФ, при этом 75% инцидентов произошли в нефтегазовой отрасли, говорится в исследовании компании Positive Technologies (специализируется в области информбезопасности), имеющемся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:49
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