Экономика

47% крупных российских компаний пострадали от хакерских атак в 2018-м
Новый Калининград.Ru
04:16

В 2018 году от хакерских атак пострадали 47% крупных компаний в регионах России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании Positive Technologies. В общей сложности атакам подверглись 82% компаний-респондентов.
Новый Калининград.Ru04:16
с чего всё началось

Эксперты выяснили, какие российские компании за год подверглись кибератакам

Хакеры в 2018 году успешно атаковали почти половину крупных компаний в регионах РФ, при этом 75% инцидентов произошли в нефтегазовой отрасли, говорится в исследовании компании Positive Technologies (специализируется в области информбезопасности), имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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Итоги 2018 года: 82% компаний пострадали от хакерских атак

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ФАНвчера в 20:30

В Positive ожидают 10-процентный рост российского рынка информационной безопасности

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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
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Минфин удачно разместил ОФЗ на последнем в году аукционе

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Усилия ОПЕК+ дадут эффект, цены на нефть в 2019 году стабилизируются, будут в районе 60 долларов за баррель, считает глава "Лукойла" Вагит Алекперов.
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Экономика

Судебный квартал в Петербурге построят структуры ресторатора Пригожина

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Из-за банка «Открытие» кредиторы Utair лишились гарантий на 9 млрд руб

Из-за реорганизации Ханты-Мансийского банка «Открытие», который присоединился к банку «ФК Открытие», кредиторы авиакомпании Utair лишились госгарантии на 9,4 млрд руб.
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Россияне стали чаще покупать недвижимость за рубежом

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