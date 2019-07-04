Экономика
В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного портаВести.Ru вчера в 21:47
В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного порта, позволяющего ввести упрощенный визовый режим и получить налоговые льготы. Об этом заявил полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:34, Вашингтон
Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне
Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Космос
Уфолог нашел на Марсе американскую подлодку
Внешние признаки обнаруженного объекта указывают на то, что он явно предназначался для хождения в морских глубинах, а замеченные Уорингом "столбы" – это уцелевшая рубка подводной лодки, которая раскололась надвое от удара о марсианскую почву.
Обновлено вчера в 06:08
Политика
На Украине задумались над освоением Арктики
Обновлено вчера в 23:06
Авто
Toyota может выпустить кабриолет Supra Targa
Новое поколение Toyota Supra может получить версию Targa.
Обновлено вчера в 08:19
Общество
Росконтроль назвал марки худшего кофе
Обновлено вчера в 05:46
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Подросток прострелил сверстнику ухо в Красноярске
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес
В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали выезд машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено 02 июля в 00:47
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов
Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено 03 июля в 22:27
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено вчера в 18:42
Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено вчера в 12:11
Футбол
«Зенит» представил игровую форму на сезон
Петербургский «Зенит» представил два комплекта формы на сезон 2019/2020 год.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций
Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных стран — членов Евросоюза».
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг
Представители Революционной коммунистической партии США сожгли национальный флаг в День независимости.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Киев готовится к прекращению транзита российского газа
В четверг зампред Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович рассказал, что трёхсторонние переговоры о сохранении транзита российского газа через Украину стартуют в сентябре текущего года.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол
Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»
Обновлено вчера в 17:17
Космос
SpaceX потеряла еще три спутника в космосе
30 июня компания Илона Маска SpaceX сообщила, что потеряла не менее трех из 65 запущенных в конце мая спутников для обеспечения планеты интернетом Starlink.
Обновлено в 00:24
Политика
Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье
Врачи не советуют спать с кошками
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Путин подарил папе Римскому «Грех»
Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех».
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
В Иркутской области более 20 пропавших без вести найдены живыми
Сотрудники полиции и МЧС нашли живыми 24 человека, которые ранее считались пропавшими без вести в Иркутской области, пострадавшей от сильного наводнения.
Обновлено вчера в 23:52
Авто
В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей
Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».
Обновлено вчера в 16:20
Политика
В отношении экс-главы «Автодора» возбудили дело из-за ЦКАД
Обновлено вчера в 08:37