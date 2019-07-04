Экономика

В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного портаВести.Ru вчера в 21:47

В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного порта, позволяющего ввести упрощенный визовый режим и получить налоговые льготы. Об этом заявил полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Благовещенск получит статус порто-франко к октябрю

Коммерсантъвчера в 23:58

Статус «свободного порта» Благовещенск сможет получить в ближайшие три месяца

Телепортвчера в 22:50

Трутнев рассказал, когда Благовещенск станет «свободным портом»

РИА Новостивчера в 20:34

В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного порта

Вести.Ruвчера в 21:47

Приамурскому Благовещенску сулят преференции свободного порта

Vostok.Todayвчера в 18:56

Получить статус «свободного порта» Благовещенск сможет в ближайшие 3 месяца

Амур.инфовчера в 10:30

Благовещенск может до октября получить статус СПВ - Трутнев

Интерфакс - Россиявчера в 07:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:34, Вашингтон
Происшествия

Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша

Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне

Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Космос

Уфолог нашел на Марсе американскую подлодку

Внешние признаки обнаруженного объекта указывают на то, что он явно предназначался для хождения в морских глубинах, а замеченные Уорингом "столбы" – это уцелевшая рубка подводной лодки, которая раскололась надвое от удара о марсианскую почву.
Обновлено вчера в 06:08
Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

Обновлено вчера в 23:06
Авто

Toyota может выпустить кабриолет Supra Targa

Новое поколение Toyota Supra может получить версию Targa.
Обновлено вчера в 08:19
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено вчера в 05:46
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Подросток прострелил сверстнику ухо в Красноярске

Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес

В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали выезд машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено 02 июля в 00:47
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов

Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено 03 июля в 22:27
Экономика

«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки

Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом

Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено вчера в 18:42
Футбол

Арьен Роббен завершил карьеру футболиста

Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено вчера в 12:11
Футбол

«Зенит» представил игровую форму на сезон

Петербургский «Зенит» представил два комплекта формы на сезон 2019/2020 год.
Обновлено вчера в 07:27
Политика

В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций

Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных стран — членов Евросоюза».
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг

Представители Революционной коммунистической партии США сожгли национальный флаг в День независимости.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Киев готовится к прекращению транзита российского газа

В четверг зампред Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович рассказал, что трёхсторонние переговоры о сохранении транзита российского газа через Украину стартуют в сентябре текущего года.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Обновлено вчера в 17:17
Космос

SpaceX потеряла еще три спутника в космосе

30 июня компания Илона Маска SpaceX сообщила, что потеряла не менее трех из 65 запущенных в конце мая спутников для обеспечения планеты интернетом Starlink.
Обновлено в 00:24
Политика

Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено вчера в 04:33
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье

Врачи не советуют спать с кошками

Обновлено вчера в 21:21
Политика

Путин подарил папе Римскому «Грех»

Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех».
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

В Иркутской области более 20 пропавших без вести найдены живыми

Сотрудники полиции и МЧС нашли живыми 24 человека, которые ранее считались пропавшими без вести в Иркутской области, пострадавшей от сильного наводнения.
Обновлено вчера в 23:52
Авто

В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей

Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».
Обновлено вчера в 16:20
Политика

В отношении экс-главы «Автодора» возбудили дело из-за ЦКАД

Обновлено вчера в 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Амурская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа. Административный центр: город Благовещенск, основан в 1856 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное