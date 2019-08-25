Культура
В театре прокомментировали реанимацию Олега МеньшиковаИзвестия 09:28
По информации издания, актеру стало плохо после употребления алкоголя. Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
Актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Художественный руководитель театра Ермоловой находится в одной из ведомственных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, актеру экстренно потребовалась помощь после употребления алкоголя.РЕН ТВвчера в 15:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Олег Меньшиков в больнице: какая хворь напала на худрука Ермоловского театра
Московский Комсомолец06:16
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Здоровье
В Брянске из-за очередей беременная женщина пошла в платные клиники
В Брянске беременная пациентка подаловалась на длительное ожидание приема у терапевта. Жалоба опубликовлана на портале госуслуг 23 августа.
Обновлено в 00:10
Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Гаджеты
Портативная консоль Smach Z стала ещё мощнее
Проект игровой консоли на базе ОС Windows 10 под названием Smach Z насчитывает уже несколько лет.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Названа причина обрушения автомобильного моста в Харькове
Динамический удар перегруженной фуры стал причиной обрушения части автомобильного моста в украинском городе Харькове.
Обновлено в 09:33
Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Две китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич".
Обновлено в 06:41
Политика
Украина начала демонтаж сооружений у моста в районе станицы Луганской
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено вчера в 12:29
Наука
Учёные назвали провоцирующую развитие рака группу крови
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе
После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
Обновлено в 07:00
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
Московские спасатели вытащили из реки велосипедиста
Столичные спасатели вытащили из воды велосипедиста, который, не справившись с управлением, упал в Москву-реку на Смоленской набережной.
Обновлено в 09:15
Футбол
«Фенербахче» объявил о переговорах с Рами
Полузащитник Адиль Рами может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Обновлено в 07:27
Наука
Трансплантация фекальных бактерий поможет спасти коал от исчезновения
Обновлено 22 августа в 03:18
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП
В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Футбол
ЦСКА — Ахмат 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 08:27