Культура

В театре прокомментировали реанимацию Олега МеньшиковаИзвестия 09:28

По информации издания, актеру стало плохо после употребления алкоголя. Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер.
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с чего всё началось

Олег Меньшиков попал в реанимацию

Актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Художественный руководитель театра Ермоловой находится в одной из ведомственных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, актеру экстренно потребовалась помощь после употребления алкоголя.
РЕН ТВвчера в 15:56

Подробнее о событии

В театре прокомментировали сообщения о госпитализации Меньшикова

РИА Новости07:50

В Театре Ермоловой опровергли сообщение о госпитализации Меньшикова

РБК09:05

В театре поделились подробностями о госпитализации Олега Меньшикова

Газета.Ru09:35

В театре прокомментировали госпитализацию Олега Меньшикова

РЕН ТВ08:08

В театре прокомментировали реанимацию Олега Меньшикова

Известия09:28

Информацию о попадании Олега Меньшикова в реанимацию из-за алкоголя опровергли

Lenta.ru06:47

Олег Меньшиков в больнице: какая хворь напала на худрука Ермоловского театра

Московский Комсомолец06:16
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Олег Меньшиков
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Народный артист Российской Федерации. Трижды лауреат Государственной премии Российской Федерации.
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