Актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Художественный руководитель театра Ермоловой находится в одной из ведомственных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, актеру экстренно потребовалась помощь после употребления алкоголя.

с чего всё началось

По информации издания, актеру стало плохо после употребления алкоголя. Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер.

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