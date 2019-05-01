Театры

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни СухоруковаRT на русском вчера в 16:53

Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
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Почему экстренно отменяются спектакли Виктора Сухорукова

Газета.Ru09:22

Театр имени Моссовета отменил спектакли с Сухоруковым из-за сломанной руки

Московский Комсомолец02:20

В театре имени Моссовета рассказали о состоянии здоровья Сухорукова

ТК Звезда05:12

В театре им. Моссовета уточнили причину отмены спектаклей с Сухоруковым

РБК03:22

В театре имени Моссовета рассказали о состоянии Виктора Сухорукова

Говорит Москва04:21

Сухоруков рассказал о причинах отмены спектаклей с его участием

RT на русском04:48

Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Сухорукова из-за болезни артиста

ТАССвчера в 14:17
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Хоккей

Швеция — Россия 3:1 (2-й период)

Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции.
Обновлено в 08:30
Политика

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Во Всеволожске из окна выпал трехлетний мальчик

Во Всеволожске из окна квартиры на четвертом этаже выпал трехлетний мальчик. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 05:51
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:03
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Боевики ИГ отравили сотни курдов и инструкторов из США в Ракке

Обновлено в 09:39
Экономика

В Югре многодетные молодые семьи получат субсидии на погашение ипотеки

Единовременную субсидию получат на погашение части долга по ипотеке многодетные молодые семьи, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Обновлено в 02:17
Общество

На первомайскую демонстрацию в Луганске вышли более 50 тысяч человек

Как сообщили в местной федерации профсоюзов, сегодняшнее шествие стало самым масштабным с момента провозглашения республики В Федерации профсоюзов самопровозглашенной ЛНР рассказали, что в праздничной демонстрации сегодня приняли участие более 50 тысяч человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Общество

В Петербурге началось первомайское шествие

По Невскому проспекту двинулась колонна участников шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда.
Обновлено в 04:08
Экономика

Путин подписал указ об ипотечных каникулах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 10:04
Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
Космос

Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видео

Обновлено в 08:50
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено в 07:09
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Полицейские задержали более ста человек на демонстрациях в РФ

Обновлено в 09:42
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Происшествия

Суд изменил вице-мэру Пензы Ирине Ширшиной меру пресечения

Обновлено в 02:26
Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре поставила одного из своих воспитанников на колени и заставила целовать землю, - пишет издание BAZA.
Обновлено в 08:27
Политика

Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии

Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.
Обновлено вчера в 18:01
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Политика

Первомайская демонстрация в Петрозаводске прошла под флагами КПРФ

Более трехсот человек приняли участие в первомайской демонстрации и митинге, которые прошли 1 мая в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ.
Обновлено в 07:30
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Политика

Путин сменил посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь.
Обновлено вчера в 16:20
Игры

В гонках Overpass физика будет важнее скорости

В отличие от обычных гоночных игр, в Overpass побеждают не те, кто смог выжать максимальную скорость, а те, кто справился со сложностями трассы.
Обновлено вчера в 10:59
Футбол

Банега дисквалифицирован до конца сезона

Аргентинец наказан за грубую игру в матче 35-го тура с «Жироной» (0:1). Судья встречи Гонсалес Гонсалес указал в протоколе, что Банега ударил соперника обеими ногами в грудь после остановки игры.
Обновлено в 04:00
Космос

Роскосмос проверит проект частного космодрома в Нижегородской области

Главный научный институт Роскосмоса — ЦНИИмаш — проверит проект первого частного космопорта, который планируется построить в Нижегородской области.
Обновлено вчера в 04:55
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Виктор Сухоруков
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист России. Кавалер Ордена Дружбы.
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