В Театре имени Моссовета сообщили о болезни СухоруковаRT на русском вчера в 16:53

Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова

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