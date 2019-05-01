Театры

В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора СухоруковаRuNews24.ru 03:12

Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве. Как сообщается в Instagram учреждения, связано это с болезнью артиста. Когда он сможет вновь вернуться на сцену, не уточняется.
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Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист России. Кавалер Ордена Дружбы.
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