Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора СухоруковаГазета Кемерова 04:05
Спектакли с участием актёра Виктора Сухорукова в Московском Театра имени Моссовета временно отменены. Изменения в репертуаре связаны с болезнью артиста, говорится в заявлении, опубликованном на странице театра в Instagram.
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Театр имени Моссовета отменил спектакли с Сухоруковым из-за сломанной руки
Московский Комсомолец02:20
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