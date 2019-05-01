В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора СухоруковаГазета Кемерова 04:05

Спектакли с участием актёра Виктора Сухорукова в Московском Театра имени Моссовета временно отменены. Изменения в репертуаре связаны с болезнью артиста, говорится в заявлении, опубликованном на странице театра в Instagram.

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора Сухорукова

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