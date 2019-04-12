Происшествия
Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колениPravda.Ru 08:59
Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком. Текст сделан на основании видеозаписи видеорегистратора из автомобиля, около которого происходил конфликт.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика
Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном
Обновлено в 09:31
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Космос
Получен первый снимок сверхмассивной черной дыры
Как стало известно сегодня, в 2017 году коллаборация EHT получила снимок черной дыры не в центре нашей галактики, как предполагалось, а в галактике М87 — она дальше от нас чем Стрелец А* (55 млн световых лет), но во много раз массивнее (6,5 миллиардов солнечных масс), и ее не закрывает от наблюдателя с Земли газовое облако.
Обновлено 10 апреля в 09:19
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Бывший президент Украины высказался о дебатах Зеленского и Порошенко
Бывший украинский лидер Леонид Кучма высказал своё мнение по поводу возможных дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:50
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Политика
Меркель объяснила, зачем позвала Порошенко в Берлин
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, зачем пригласила кандидата в президенты Украины, действующего главу государства Петра Порошенко в Берлин.
Обновлено в 11:08
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке
По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Футбол
В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:18
Политика
В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы
В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Первый носитель «Посейдона» спустят на воду до конца апреля
Информагентство ТАСС сообщает, что спущена на воду подводная лодка после вывода из эллинга будет 23 апреля.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Новой Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали дом отдыха «Ватутинки»
Отмечается, что сообщение о минировании поступило на почту администрации комплекса.
Обновлено в 10:55
Происшествия
СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки
Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
В статье для американского издания National Interest научный сотрудник Оксфордского университета Джефф Аптон указал на неготовность США защищать свои интересы в Арктике, несмотря на то, что она стала зоной повышенного внимания ведущих держав мира.
Обновлено в 03:27
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Выполнен успешный пуск ракеты «Искандер-М»
Ракетчики из Ленобласти выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.
Обновлено в 10:37
Экономика
Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года
Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено в 07:33
Общество
Собрание по расширению улицы Радио продлилось 8 минут
Собрание продлилось менее девяти минут, в ходе встречи было задано всего два вопроса.
Обновлено в 07:24
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Евросоюз
АвтоВАЗ с мая этого года прекратит поставки автомобилей Lada в Европу.
Обновлено вчера в 14:47