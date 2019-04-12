Происшествия

Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колениPravda.Ru 08:59

Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком. Текст сделан на основании видеозаписи видеорегистратора из автомобиля, около которого происходил конфликт.
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В суде зачитали расшифровку с видеорегистратора по делу Кокорина и Мамаева

Газета.Ru09:32

Драка Кокорина, Мамаева и Соловчука, о чем они говорили

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В суде зачитали расшифровку конфликта Кокорина и Мамаева с водителем: Кто петух?!

РЕН ТВ08:10

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«В следующий раз подумай, прежде чем скажешь «петух». На колени встал!» Расшифровка разговора Кокорина и Мамаева с потерпевшим

Матч ТВ08:41

«Моего брата еще раз так назовешь, я тебя изобью, ты умрешь»

Спорт-Экспресс09:00

Угрозы, мат, унижения — расшифровка ссоры в суде над Кокориным и Мамаевым

REGNUM08:26
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
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Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

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Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
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Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

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Бывший украинский лидер Леонид Кучма высказал своё мнение по поводу возможных дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:50
Общество

Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
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Меркель объяснила, зачем позвала Порошенко в Берлин

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, зачем пригласила кандидата в президенты Украины, действующего главу государства Петра Порошенко в Берлин.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Настоятелю храма вынесли приговор за совращение 12-летней прихожанки

Обновлено в 08:33
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Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»

Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

Два человека пострадали при падении самолета на бейсбольное поле в США

Обновлено в 09:40
Происшествия

Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Футбол

В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:18
Политика

В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы

В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
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Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
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«Ростов» выпустил билеты с Новосельцевым из-за обвинений его жены

Обновлено в 09:52
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В Новой Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали дом отдыха «Ватутинки»

Отмечается, что сообщение о минировании поступило на почту администрации комплекса.
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СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки

Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
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Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
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Двое мужчин попытались поджечь купеческий дом в Дмитровском кремле

Обновлено в 09:49
Армия и оружие

NI констатировал беспомощность США в Арктике

В статье для американского издания National Interest научный сотрудник Оксфордского университета Джефф Аптон указал на неготовность США защищать свои интересы в Арктике, несмотря на то, что она стала зоной повышенного внимания ведущих держав мира.
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Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
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Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
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Ракетчики из Ленобласти выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.
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Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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