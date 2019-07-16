Футбол
В суде Месси посоветовали извиниться за слова о коррупцииPravda.Ru 04:01
Член спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу посоветовал футболисту Лионелю Месси извиниться за слова о коррупции в южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ). После игры за третье месть на Кубке Америки аргентинец заявил, что весь турнир подстроен под победу сборной Бразилии.
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