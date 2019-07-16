Футбол

В суде Месси посоветовали извиниться за слова о коррупцииPravda.Ru 04:01

Член спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу посоветовал футболисту Лионелю Месси извиниться за слова о коррупции в южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ). После игры за третье месть на Кубке Америки аргентинец заявил, что весь турнир подстроен под победу сборной Бразилии.
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Спортивный арбитражный суд Аргентины посоветовал Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

Sport24.ru02:01

Вратарь сборной Чили жёстко ответил Месси на критику арбитров Кубка Америки

Soccer.ru14 июля в 07:17

Спортивный арбитражный суд Аргентины призвал Месси извиниться за критику КОНМЕБОЛ

Sportbox.RU03:22

В Аргентине призвали Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

RT на русском02:36

Суд призвал Месси извиниться за обвинения в коррупции

Газета.Ru02:03

Спортивный арбитражный суд Аргентины призвал Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

Чемпионат01:34

Спортивный арбитражный суд Аргентины призвал Месси извиниться за критику КОНМЕБОЛ

Матч ТВ03:22
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:29, Вашингтон
Происшествия

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В Домодедово вернулся самолет с отказавшим двигателем

В московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев.
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Экономика

Цены на сахар в России рекордно упали

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Общество

В Красноярском крае предупредили о возможной миграции медведей

Медведи из-за лесных пожаров в Красноярском крае могут выходить из мест своего обитания к населенным пунктам, сообщил журналистам директор заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков.
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Политика

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Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
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Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
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Политика

Музеи Крыма ждут от суда возвращения скифского золота

Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, заявил «РИА Новости» гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
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США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие

Stratfor назвала «слабые стороны» C-400

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию

В августе 2017 г. правительство Москвы утвердило программу реновации жилищного фонда и список подпадающих под нее домов.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Сын депутата в Челябинской области сбил насмерть двух человек

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Происшествия

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Обновлено в 02:17
Политика

Украинский депутат рассказал о гостеприимной России

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

В Астраханской области водитель легковушки сбил женщину и трех детей

Обновлено в 02:04
Происшествия

Туристка из Германии трое суток жила в землянке в сибирской тайге

Обновлено в 02:10
Происшествия

Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина

Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
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Общество

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Политика

Андрей Бочаров определил кандидатов от региона в Совет Федерации

Губернатор выбрал, кто будет представлять Волгоградскую область в Совете Федерации.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие

Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе

Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
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Происшествия

Врачи планируют ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии

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Политика

Дмитрий Медведев приедет в Тулу с рабочим визитом

Премьер-министр посетит одно из металлургических предприятия Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев приедет Тульскую область с рабочим визитом, как сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Политика

Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров

Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
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Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетов

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«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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