Экономика
РБКВ суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ
Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК. По оценкам юристов, эта схема позволила НПФ обойти законодательные ограничения на распоряжение пенсионными деньгами.
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Политика
Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Армия и оружие
Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Гаджеты
Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra вчера в 09:53
Здоровье
Из-за грозы больница Миасса осталась без электричества
В пятницу утром, 30 августа, из-за грозы больница №4 Миасса (Челябинская область) осталась без электроснабжения.
Урал-пресс-информ 00:00
Шоу-бизнес
Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.
News.ru вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе отметилась в поиске съемной квартиры для себя и сына
Телепрограмма вчера в 21:33
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 19:42
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Финансы
Просрочка по кредитам россиян приблизилась к кризисному уровню
Ранее эксперты «Эквифакса» представили результаты исследования, в котором указывается, что уровень просроченной задолженности россиян по микрокредитам приблизился по итогам первых 6 месяцев текущего года к 30%, а объем портфеля микрофинансовых организаций (МФО) достиг на конец июня 127,225 млрд рублей.
Росбалт 02:36
Происшествия
В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
19-летняя студентка из Москвы впала в кому в результате несчастного случая.
РИА Новости 01:43
Музыка
На разработку гимна Перми планируется потратить почти миллион рублей
Проведение конкурсов по созданию гимна Перми обойдется городскому бюджету почти в миллион рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.
Накануне.Ru 01:40
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Армия и оружие
Накануне войны: о чем писали советские газеты 1 сентября 1939 года
РЕН ТВ вчера в 19:19
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Армия и оружие
Армия ДНР понесла потери в неравном бою с ВСУ под Горловкой
Армия ДНР вступила в неравный бой с ВСУ под Горловкой.
ФАН вчера в 05:31
Здоровье
Медики назвали самые нелепые ошибки своих пациентов
Медработники рассказали о самых распространенных и опасных заблуждениях пациентов на сайте Reddit.
Волга-Медиа вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста
Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
iReactor вчера в 23:28
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Политика
Зеленский назначил Руслана Рябошапку генпрокурором Украины
Ранее в четверг Верховная рада Украины поддержала представление Зеленского об освобождении Юрия Луценко с должности генпрокурора страны, а также представление президента о назначении на эту должность Руслана Рябошапки.
ТАСС вчера в 18:13
Политика
Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину
Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию.
Политика Сегодня вчера в 06:37
Автоспорт
Штайнер не видит проблемы в создании дуэта Магнуссена и Хюлькенберга
Чемпионат вчера в 18:13
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Авто
Audi тестирует обновленный Audi Q5
В Моторной гамме изменений не планируется — она вся будет позаимствована у текущей версии Audi Q5.
SpeedMe 02:22
Происшествия
Грузовик врезался в дом в Новосибирске
Грузовик, протаранив забор, врезался в частный жом в Октябрьском районе Новосибирска. В результате инцидента пострадали два человека.
РБК 00:07
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в четверг в Монако, стали известны соперники петербургского "Зенит" и "Локомотива".
Интерфакс-Спорт вчера в 12:57