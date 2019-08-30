Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК. По оценкам юристов, эта схема позволила НПФ обойти законодательные ограничения на распоряжение пенсионными деньгами.

Политика Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.

Гаджеты Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.

Здоровье Из-за грозы больница Миасса осталась без электричества В пятницу утром, 30 августа, из-за грозы больница №4 Миасса (Челябинская область) осталась без электроснабжения.

Шоу-бизнес Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Общество Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.

Экономика Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.

Финансы Просрочка по кредитам россиян приблизилась к кризисному уровню Ранее эксперты «Эквифакса» представили результаты исследования, в котором указывается, что уровень просроченной задолженности россиян по микрокредитам приблизился по итогам первых 6 месяцев текущего года к 30%, а объем портфеля микрофинансовых организаций (МФО) достиг на конец июня 127,225 млрд рублей.

Музыка На разработку гимна Перми планируется потратить почти миллион рублей Проведение конкурсов по созданию гимна Перми обойдется городскому бюджету почти в миллион рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Здоровье Медики назвали самые нелепые ошибки своих пациентов Медработники рассказали о самых распространенных и опасных заблуждениях пациентов на сайте Reddit.

Шоу-бизнес Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.

Общество В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.

Политика Зеленский назначил Руслана Рябошапку генпрокурором Украины Ранее в четверг Верховная рада Украины поддержала представление Зеленского об освобождении Юрия Луценко с должности генпрокурора страны, а также представление президента о назначении на эту должность Руслана Рябошапки.

Политика Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Авто Audi тестирует обновленный Audi Q5 В Моторной гамме изменений не планируется — она вся будет позаимствована у текущей версии Audi Q5.

Происшествия Грузовик врезался в дом в Новосибирске Грузовик, протаранив забор, врезался в частный жом в Октябрьском районе Новосибирска. В результате инцидента пострадали два человека.