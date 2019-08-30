Экономика

РБКРБКВ суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ

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Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК. По оценкам юристов, эта схема позволила НПФ обойти законодательные ограничения на распоряжение пенсионными деньгами.
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Беглый олигарх из команды Чубайса гасил долги пенсионными деньгами

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В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ

РБК02:00
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