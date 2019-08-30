Экономика
ВекМинц расплатился по долгам деньгами НПФ
Российский миллиардер Борис Минц, входивший в команду главы «Роснано» Анатолия Чубайса, расплачивался по своим долгам средствами негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом говорится в материалах кипрского суда, рассматривающего спор Минца с экс-сенатором Сергеем Гордеевым.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:13, Вашингтон
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57
Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57.
РБК 08:29
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Армия и оружие
Трамп объявил о создании космических войск
Газета.Ru вчера в 16:58
Политика
США могут взыскать с Китая долги по столетним облигациям
Администрация президента Трампа рассматривала возможность взыскания с Китая долгов по имперским облигациям, выпущенным более 100 лет назад, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 09:02
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Технологии
Антипиратский закон внесут в Госдуму в сентябре
Проект антипиратского закона внесут в Госдуму в июле Как сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин, законопроект, предполагающий оперативную блокировку пиратского контента на интернет-ресурсах, будет подготовлен и внесен в Госдуму до конца сентября.
TelecomDaily 07:40
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Футбол
Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по группам Лиги Европы
Вылетевший из раунда плей-офф Лиги чемпионов российский клуб «Краснодар» оказался в группе C Лиги Европы.
Пятый канал 08:59
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия 08:39
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Политика
Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсеана Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
Lenta.ru 09:05
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
РИА Новости вчера в 16:33
Происшествия
По делу Арашуковых задержан еще один фигурант
Как сообщили в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, силовики арестовали одного из фигурантов дела Арашуковых исполняющего обязанности руководителя АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова.
Коммерсантъ 05:46
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Происшествия
Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
Известия 08:57
Происшествия
Похищен любовник топ-менеджера российского банка
6 августа сообщалось, что житель Всеволжского района Ленинградской области похитил бывшую сожительницу.
Lenta.ru 08:24
Шоу-бизнес
Дочь Тарасова и Костенко уже начала сниматься в рекламе
Дочь Тарасова и Костенко уже начала сниматься в рекламе Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко снялась в своей первой рекламе.
Экспресс газета 04:11
Кино
Умер актер из фильма «Игрушка» Мишель Омон
Из Франции пришло сообщение о кончине актера театра и кино, трехкратного номинанта кинопремии «Сезар» Мишеля Омона.
Культуромания вчера в 12:23
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Происшествия
Стали известны обстоятельства смерти детдомовца в Сергиевом Посаде
В Министерстве социального развития Московской области рассказали RT об обстоятельствах смерти шестилетнего Владислава Журавлёва, который был воспитанником детского дома-интерната в Сергиевом Посаде.
RT на русском 06:39
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).
Газета.Ru вчера в 17:49
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Экономика
В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД
В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:26
Гаджеты
Lenovo анонсировала планшеты Tab M7 и Tab M8 стоимостью от €99
В преддверии ежегодной выставки IFA 2019, которая откроется 6 сентября в Берлине, компания Lenovo анонсировала два новых планшетных компьютера Tab M7 и Tab M8.
3DNews 06:05
Футбол
Комличенко перейдет из «Млада Болеслав» в ЦСКА
ProstoProSport 03:15