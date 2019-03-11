Экономика
В суд подано первое заявление о банкротстве Дмитрия АнаньеваИнтерфакс 03:47
Заявление пока к производству не принято. Это первое заявление о банкротстве Ананьева, зафиксированное в картотеке арбитражных дел.
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Происшествия
Макгрегор арестован в Майами-Бич
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию "Роснефть" в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:15
Общество
Фридман стал самым богатым жителем Лондона
Обновлено в 04:25
Музыка
Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении»
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников «Евровидения-2019» ей наиболее симпатичен.
Обновлено в 03:00
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем смертности
Самые низкие показатели смертности в России зафиксированы на Кавказе, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 04:26
Политика
Кремль не ожидает дефицита участников на ПМЭФ в связи с делом Калви
Кремль знает об опасениях представителей иностранного бизнеса в связи с делом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, но заверяет в незыблемости поддержки властями РФ зарубежных инвесторов.
Обновлено в 05:29
Политика
Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию
Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.
Обновлено в 04:28
Политика
Глава МВД Украины Аваков обвинил Порошенко в подкупе избирателей
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что команда действующего президента республики Петра Порошенко занимается подкупом избирателей.
Обновлено в 02:49
Экономика
Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме
Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош
В Оренбурге сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса мужчину, который мешал работе экипажа.
Обновлено вчера в 17:36
Культура
Началась церемония прощания с Владимиром Этушем
В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 02:59
Политика
В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе
Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Росавиация направила в Boeing запрос об эксплуатации самолетов 737 MAX
Росавиация после катастрофы в Эфиопии направила в Boeing запрос о рекомендациях по дальнейшей безопасной эксплуатации самолетов 737-8 MAX, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:53
Политика
В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Кремле оценили позицию США по санкциям против «Северного потока — 2»
Возможное введение США санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:53
Происшествия
СМИ сообщили о задержании мэра Рязани
Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов не задержан, а «доставлен на беседу», заявили РБК в пресс-службе администрации Рязани.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»
На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:05
Политика
Володин осудил депутата, назвавшего малоимущих пенсионеров тунеядцами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил поступок волгоградского депутата, назвавшего малоимущих пенсионеров "тунеядцами и алкашами": необходимо учиться политической культуре и проявлять соучастие к судьбе людей, считает спикер нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:44
Общество
Госдума приняла закон о расширении оснований для отсрочки от армии
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде
Как рассказали собеседники, Лыкова избили двое неизвестных, они также похитили у него документы и планшет.
Обновлено в 03:18
Политика
Песков оценил заявление спикера парламента Чечни о кровной мести
Ранее СМИ сообщали, что спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову.
Обновлено в 05:47
Политика
В «Нафтогазе» считают, что действия ФРГ лишают Украину транзита газа
Коболев отметил, что компания прилагает максимум усилий для сохранения транзита, но учитывая позицию России, Германии и части украинского политического сообщества, уверенности в этом нет.
Обновлено в 04:19
Общество
Минтруд назвал сферы с переизбытком квалифицированных работников
В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали RT, в каких сферах количество специалистов с высшим образованием значительно превышает число подходящих вакансий.
Обновлено в 00:30
Политика
Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия
Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Медведев пообещал проверить проект по розливу воды на Байкале
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019 пообещал, что распорядится проверить проект строительства завода по розливу воды на озере Байкал на соответствие экологическим стандартам.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Петербурге прошли прения по делу тамбовской ОПГ
В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В Петербурге идут обыски в Фонде соцзащиты пенсионеров и Доме ветеранов
Как полагает следствие, соцработники убеждали одиноких пенсионеров продать свою квартиру взамен на проживание в Доме ветеранов.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Фабрика в Кузбассе остановлена из-за черного снега
Обновлено в 03:44