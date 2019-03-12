Прокурор настаивает на депортации Бутиной из СШАКоммерсантъ 16:23

За неделю до вынесения приговора обвинение и защита обязаны представить свои рекомендации по определению меры наказания. Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом.

Прокурор настаивает на депортации Бутиной из США

Армия и оружие Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Происшествия На северо-востоке Москвы четырех человек спасли из горящей квартиры Пожарные спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы четверых человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Общество Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Политика Полиция Лондона задержала пятерых сторонников Brexit В центре Лондона полиция задержала сторонников немедленного выхода Великобритании из Евросоюза.

Происшествия СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.

Наука Ученые научили роботов с ИИ «размножаться» В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.

Музыка В Тамбове дали старт фестивалю Рахманинова На открытии 38-го Международного музыкального фестиваля имени Рахманинова в Тамбове высутипилиНа сцене Тамбовтеатра выступил государственный симфонический оркестр республики Татарстан и народный артист России Николай Луганский.

Политика Законы о фейковых новостях и оскорблении власти вступили в силу В пятницу, 29 марта, в силу вступили федеральные законы о фейковых новостях и об оскорблении власти и государственной символики.

Политика Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Происшествия Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте» В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Происшествия Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения Сегодня Анастасия Костенко отмечает 25-летие.

Политика Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.

Политика Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока» Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.

Здоровье Фельдшерские пункты появятся в шести селах Ставрополья В прошлом году 12 модульных конструкций были размещены в поселениях Ставрополья, где живут от 101 до 2000 человек.

Политика В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.

Происшествия В Москве задержали няню, избивавшую двойняшек По версии следствия, няня в период с 18 декабря 2018 года по 9 марта 2019 года «неоднократно и систематически» наносила побои двум малолетним детям «и совершала иные насильственные действия».