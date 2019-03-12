Политика
Прокурор настаивает на депортации Бутиной из СШАКоммерсантъ 16:23
За неделю до вынесения приговора обвинение и защита обязаны представить свои рекомендации по определению меры наказания. Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом.
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Армия и оружие
Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США
Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 16:02
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Происшествия
На северо-востоке Москвы четырех человек спасли из горящей квартиры
Пожарные спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы четверых человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
Обновлено в 20:28
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Политика
Полиция Лондона задержала пятерых сторонников Brexit
В центре Лондона полиция задержала сторонников немедленного выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 19:27
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Наука
Ученые научили роботов с ИИ «размножаться»
В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.
Обновлено в 03:03
Политика
Трамп может обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле
Обновлено в 18:13
Музыка
В Тамбове дали старт фестивалю Рахманинова
На открытии 38-го Международного музыкального фестиваля имени Рахманинова в Тамбове высутипилиНа сцене Тамбовтеатра выступил государственный симфонический оркестр республики Татарстан и народный артист России Николай Луганский.
Обновлено в 14:33
Политика
Законы о фейковых новостях и оскорблении власти вступили в силу
В пятницу, 29 марта, в силу вступили федеральные законы о фейковых новостях и об оскорблении власти и государственной символики.
Обновлено в 02:59
Политика
Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым
Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Происшествия
Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте»
В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.
Обновлено в 17:12
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Обновлено в 19:49
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Обновлено в 13:20
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения Сегодня Анастасия Костенко отмечает 25-летие.
Обновлено в 05:13
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам
Обновлено в 18:43
Политика
Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США
Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено в 19:10
Политика
Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока»
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
Обновлено в 19:03
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Технологии
Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур
Обновлено в 13:39
Здоровье
Фельдшерские пункты появятся в шести селах Ставрополья
В прошлом году 12 модульных конструкций были размещены в поселениях Ставрополья, где живут от 101 до 2000 человек.
Обновлено в 08:58
Политика
В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества
В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
Обновлено в 20:18
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено в 16:17
Происшествия
В Москве задержали няню, избивавшую двойняшек
По версии следствия, няня в период с 18 декабря 2018 года по 9 марта 2019 года «неоднократно и систематически» наносила побои двум малолетним детям «и совершала иные насильственные действия».
Обновлено в 08:56
Политика
Коломойский назвал организатора провокации в Черном море
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Светлана Лобода призналась, что из-за участия в шоу «Голос. Дети» у нее не хватает времени на собственных детей
Как только в официальном аккаунте проекта в Instagram появилось первое совместное фото судей, пользователи выразили недовольство тем, что в шоу принимает участие украинская артистка.
Обновлено в 18:25