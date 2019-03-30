Политика
В суд США поступили документы о депортации Марии БутинойВести.Ru вчера в 17:20
Документы о депортации россиянки Марии Бутиной поступили в американский суд. Теперь отправить девушку на Родину в день вынесения приговора предлагает не только защита, но и обвинение.
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Американские власти планируют депортировать Бутину после ее освобождения
Московский Комсомолецвчера в 23:59
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Политика
Патрульные корабли КНР вошли в спорные воды Восточно-Китайского моря
Как сообщает агентство Kyodo, японская береговая охрана потребовала от иностранных сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».
Обновлено в 00:40
Авто
Chery наладит выпуск кроссоверов на российском заводе «Автотор»
21 февраля компания Chery объявила о расширении гарантии на модель Tiggo 7. К гарантии пять лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, добавили идентичные сроки на кузов и лакокрасочное покрытие.
Обновлено вчера в 12:02
Шоу-бизнес
64-летняя Лайма Вайкуле решила составить завещание
Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит многомиллионное наследство.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Зеленский стал фаворитом букмекерских ставок в Британии
Клиенты букмекерских контор в Великобритании ставят на победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах на Украине, следует из данных букмекерских контор.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»
Руководство мюнхенской "Баварии" заинтересовано в назначении на пост главного тренера Жозе Моуринью.
Обновлено вчера в 17:23
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху
Обновлено вчера в 09:42
Технологии
«Яндекс» отказался от Mediascope
Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено вчера в 07:34
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Кадыров пообещал новую «Ниву» выжившему в ДТП на Можайке
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помощь и новый автомобиль «Нива» Роману Роменкову, пострадавшему в аварии на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана
«Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Единоборства
Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219
Бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков одолел американца Майкла Джаспера на турнире Bellator 219 в калифорнийской Темекуле, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Джабаров назвал новые санкции США против РФ выстрелом в ногу
По словам Джабарова, санкции станут для Вашингтона «выстрелом в ногу».
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено вчера в 20:29
Теннис
Изнер вышел в финал турнира в Майами
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Фабрегас бросил пиццу в лицо Фергюсону, потому что не умел драться: новые подробности битвы в буфете
Если вы вдруг забыли (или не знали), коротко о том, что такое пиццагейт (или битва в буфете).
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
В состав соединения входит нидерландский эсминец «Эвертсен», французский вспомогательный корабль, а также канадский, испанский и турецкий фрегаты, передаёт «Интерфакс» сообщение анонимного источника.
Обновлено 28 марта в 13:26
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
«Химки» проиграли московскому ЦСКА в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
В Минобороны планируют к июлю получить патент на обновленную систему испытания ракет
Патент на модернизированный комплекс испытаний головных частей ракет и космических аппаратов на радиационную стойкость планирует получить летом 12-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске
Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.
Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили у берегов Крыма
Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Футбол
Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду
Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности.
Обновлено вчера в 13:35
Кино
Актера Нодара Мгалоблишвили похоронят в тбилисском пантеоне
Обновлено вчера в 05:02
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Пьяный дед убил двухлетнего внука и похитил его братьев
Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, сегодня днем во дворе частного дома в деревне Гагарка под Заречным было обнаружено тело мальчика 2017 года рождения с признаками насильственной смерти, а из дома пропал дедушка погибшего вместе с двумя другими своими внуками – 5 и 7 лет.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных
По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено вчера в 08:10