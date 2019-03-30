Политика

В суд США поступили документы о депортации Марии БутинойВести.Ru вчера в 17:20

Документы о депортации россиянки Марии Бутиной поступили в американский суд. Теперь отправить девушку на Родину в день вынесения приговора предлагает не только защита, но и обвинение.
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Американские власти планируют депортировать Бутину после ее освобождения

Московский Комсомолецвчера в 23:59

Россиянка Мария Бутина попросила депортировать ее из США после приговора

Эхо Москвывчера в 21:05

Документы о депортации в РФ Бутиной после вынесения ей приговора передали в суд США

ТАССвчера в 16:02

WP: минюст попросил депортировать Бутину

Газета.Ruвчера в 19:13

Бутину могут депортировать из США в день приговора

RT на русскомвчера в 16:09

Защита и обвинение в США предлагают депортировать Бутину в день приговора

РИА Новостивчера в 16:05

Судебные власти США попросили депортировать Бутину

Интерфаксвчера в 17:40
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Политика

Патрульные корабли КНР вошли в спорные воды Восточно-Китайского моря

Как сообщает агентство Kyodo, японская береговая охрана потребовала от иностранных сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».
Обновлено в 00:40
Авто

Chery наладит выпуск кроссоверов на российском заводе «Автотор»

21 февраля компания Chery объявила о расширении гарантии на модель Tiggo 7. К гарантии пять лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, добавили идентичные сроки на кузов и лакокрасочное покрытие.
Обновлено вчера в 12:02
Шоу-бизнес

64-летняя Лайма Вайкуле решила составить завещание

Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит многомиллионное наследство.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

Зеленский стал фаворитом букмекерских ставок в Британии

Клиенты букмекерских контор в Великобритании ставят на победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах на Украине, следует из данных букмекерских контор.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол

Моуринью может возглавить «Баварию»

Руководство мюнхенской "Баварии" заинтересовано в назначении на пост главного тренера Жозе Моуринью.
Обновлено вчера в 17:23
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху

Обновлено вчера в 09:42
Технологии

«Яндекс» отказался от Mediascope

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено вчера в 07:34
Экономика

На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения

Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

Кадыров пообещал новую «Ниву» выжившему в ДТП на Можайке

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помощь и новый автомобиль «Нива» Роману Роменкову, пострадавшему в аварии на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана

«Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие

Обновлено вчера в 20:26
Политика

Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле

Обновлено вчера в 17:01
Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Единоборства

Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219

Бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков одолел американца Майкла Джаспера на турнире Bellator 219 в калифорнийской Темекуле, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Джабаров назвал новые санкции США против РФ выстрелом в ногу

По словам Джабарова, санкции станут для Вашингтона «выстрелом в ногу».
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено вчера в 20:29
Теннис

Изнер вышел в финал турнира в Майами

Обновлено вчера в 15:25
Футбол

Фабрегас бросил пиццу в лицо Фергюсону, потому что не умел драться: новые подробности битвы в буфете

Если вы вдруг забыли (или не знали), коротко о том, что такое пиццагейт (или битва в буфете).
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

В состав соединения входит нидерландский эсминец «Эвертсен», французский вспомогательный корабль, а также канадский, испанский и турецкий фрегаты, передаёт «Интерфакс» сообщение анонимного источника.
Обновлено 28 марта в 13:26
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге

«Химки» проиграли московскому ЦСКА в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

В Минобороны планируют к июлю получить патент на обновленную систему испытания ракет

Патент на модернизированный комплекс испытаний головных частей ракет и космических аппаратов на радиационную стойкость планирует получить летом 12-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика

Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске

Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.
Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие

Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Футбол

Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности.
Обновлено вчера в 13:35
Кино

Актера Нодара Мгалоблишвили похоронят в тбилисском пантеоне

Обновлено вчера в 05:02
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Пьяный дед убил двухлетнего внука и похитил его братьев

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, сегодня днем во дворе частного дома в деревне Гагарка под Заречным было обнаружено тело мальчика 2017 года рождения с признаками насильственной смерти, а из дома пропал дедушка погибшего вместе с двумя другими своими внуками – 5 и 7 лет.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных

По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено вчера в 08:10
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