Футбол

В субботу футбольный клуб «Оренбург» дома сыграет с ФК «Тамбов»Эхо Москвы Оренбург вчера в 10:16

«Тамбов» с тремя очками занимает 14 строчку турнирной таблицы. Матч на стадионе «Газовик» начнется в 16:00, трансляция на канале «Матч премьер».
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