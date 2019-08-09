«Тамбов» с тремя очками занимает 14 строчку турнирной таблицы. Матч на стадионе «Газовик» начнется в 16:00, трансляция на канале «Матч премьер».

В субботу футбольный клуб «Оренбург» дома сыграет с ФК «Тамбов»

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