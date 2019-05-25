Футбол
В стыковых матчах за выход в РПЛ сыграют «Томь» и «Нижний Новгород»Спорт БИЗНЕС Online 10:39
По итогам завершившегося первенства ФНЛ право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ получили «Томь» и «Нижний Новгород». В заключительном 38-м туре «Томь» в гостях сыграла вничью с «Факелом» (0:0) и с 64 очками заняла по итогам чемпионата третье место.
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