В стыковых матчах за выход в РПЛ сыграют «Томь» и «Нижний Новгород»Спорт БИЗНЕС Online вчера в 10:39

По итогам завершившегося первенства ФНЛ право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ получили «Томь» и «Нижний Новгород». В заключительном 38-м туре «Томь» в гостях сыграла вничью с «Факелом» (0:0) и с 64 очками заняла по итогам чемпионата третье место.

В стыковых матчах за выход в РПЛ сыграют «Томь» и «Нижний Новгород»

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