Футбол
В стыковых матчах за выход в РПЛ сыграют «Томь» и «Нижний Новгород»Спорт БИЗНЕС Online вчера в 10:39
Олег Чернышев
|7′
Владимир Обухов
|20′
|37′
Даниил Шамкин
По итогам завершившегося первенства ФНЛ право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ получили «Томь» и «Нижний Новгород». В заключительном 38-м туре «Томь» в гостях сыграла вничью с «Факелом» (0:0) и с 64 очками заняла по итогам чемпионата третье место.
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Sport24.ruвчера в 10:01
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