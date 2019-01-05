Происшествия
В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка
В студенческом общежитии в Москве произошла массовая дракаРБК12:43
В ведомстве не смогли оперативно уточнить число участников конфликта и их национальность. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на полицию сообщает, что в драке участвовали иностранные студенты, в том числе из Китая. По данным телеканала РЕН ТВ, в драке участвовали более 20 человек.
РБК12:43
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