Происшествия

В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен трупREGNUM 04:14

В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
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На Озила и Колашинаца напали в Лондоне, в доме Эль-Ненни нашли труп

Газета.Ru11:53

На вилле игрока «Арсенала» Эль-Ненни найден труп

Sport24.ru01:56

На вилле полузащитника «Арсенала» обнаружен труп

Спорт-Экспресс00:33

СМИ: В доме полузащитника «Арсенала» найден труп

Матч ТВ02:49

В доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп, пишут СМИ

РИА Новости02:37

В загородном доме полузащитника «Арсенала» нашли труп

Чемпионат00:58

СМИ: В доме полузащитника «Арсенала» найден труп

Sportbox.RU02:49
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
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Кононов взял вину за поражение «Спартака» на себя

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Общество

Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен

В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
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Задержанных кандидатов Яшина, Гудкова, Жданова и Соболь отпустили

Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, задержанных в день несогласованного митинга в столице, отпустили.
Обновлено в 12:13
Общество

Более 90 тыс. москвичей приняли участие в Семейном фестивале на ВДНХ

Свыше 90 тыс. человек посетили в субботу Семейный фестиваль, который на проходит на ВДНХ в Москве.
Обновлено в 10:15
Футбол

«Динамо» интересуется игроком «Боруссии»

Обновлено в 11:50
Игры

Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов

Обновлено в 06:48
Политика

Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки

Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Смерть Ильи Обихода: на Украине нашли труп «врага» Пашинского со следами пыток

На теле погибшего обнаружены следы пыток. Перед смертью убийцы натянули на голову мужчины пластиковый мешок.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа

Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Двое бойцов Росгвардии пострадали в ходе незаконной акции в Москве

Обновлено в 13:08
Политика

Венгрия призвала Еврокомиссию прекратить «политические атаки»

Еврокомиссия, которая критикует Венгрию за национальную политику, должна прекратить политические атаки и вернуться к своей роли, закрепленной Конституцией ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Обновлено в 06:58
Футбол

Кононов подтвердил, что Мельгарехо уйдет из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции после поражения от «Тамбова» (0:2) в гостевом матче 3-го тура российской Премьер-лиги подтвердил, что команду покинет полузащитник Лоренсо Мельгарехо, как об этом ранее сообщали некоторые СМИ.
Обновлено в 12:41
Политика

Глава УПЦ КП Филарет пропустил заседание синода ПЦУ

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в очередной раз пропустил заседание синода Православной церкви Украины (ПЦУ), которое провел митрополит Епифаний.
Обновлено в 12:42
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол

«ПСЖ» согласился обменять Неймара на игроков «Барселоны»

В клубе допускают вариант с обменом Неймара на нескольких игроков «Барселоны». Ситуацию помог разрешить агент футболиста Пини Захави.
Обновлено в 10:51
Интернет

Официальное приложение WhatsApp появится на iPad

Согласно источнику, WhatsApp отложил выпуск приложения для iPad, потому что сначала разработчик хотел изначально построить мультиплатформенную систему.
Обновлено вчера в 15:49
Кино

На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Политика

МИД РФ посоветовал посольству ФРГ не вмешиваться в выборы

МИД России ответил на комментарий посольства Германии о региональных выборах.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе, заявили в ЛНР

Военнослужащие украинской армии в состоянии алкогольного опьянения обстреляли из минометов жилые дома в Донбассе.
Обновлено в 12:04
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации

Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено в 12:21
Музыка

Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу

Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Политика

США потребовали от Александра Винника $100 миллионов

Вашингтон потребовал от россиянина Александра Винника возмещения в размере 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение законов США.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Немирный протест. Протестующие в Москве пустили в ход взрывпакеты

По информации «Вестей», при попытке прорыва протестующие применили несколько взрывпакетов.
Обновлено в 10:48
Футбол

Пике стал владельцем еще одного футбольного клуба

Напомним, в декабре 2018 года Жерар стал владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятого дивизиона.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса

Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44
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