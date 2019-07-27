Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен трупREGNUM 04:14
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
Футбол
Кононов взял вину за поражение «Спартака» на себя
Обновлено в 12:21
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Задержанных кандидатов Яшина, Гудкова, Жданова и Соболь отпустили
Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, задержанных в день несогласованного митинга в столице, отпустили.
Обновлено в 12:13
Общество
Более 90 тыс. москвичей приняли участие в Семейном фестивале на ВДНХ
Свыше 90 тыс. человек посетили в субботу Семейный фестиваль, который на проходит на ВДНХ в Москве.
Обновлено в 10:15
Футбол
«Динамо» интересуется игроком «Боруссии»
Обновлено в 11:50
Игры
Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов
Обновлено в 06:48
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Смерть Ильи Обихода: на Украине нашли труп «врага» Пашинского со следами пыток
На теле погибшего обнаружены следы пыток. Перед смертью убийцы натянули на голову мужчины пластиковый мешок.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа
Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.
Обновлено в 11:35
Политика
Венгрия призвала Еврокомиссию прекратить «политические атаки»
Еврокомиссия, которая критикует Венгрию за национальную политику, должна прекратить политические атаки и вернуться к своей роли, закрепленной Конституцией ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Футбол
Кононов подтвердил, что Мельгарехо уйдет из «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции после поражения от «Тамбова» (0:2) в гостевом матче 3-го тура российской Премьер-лиги подтвердил, что команду покинет полузащитник Лоренсо Мельгарехо, как об этом ранее сообщали некоторые СМИ.
Обновлено в 12:41
Политика
Глава УПЦ КП Филарет пропустил заседание синода ПЦУ
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в очередной раз пропустил заседание синода Православной церкви Украины (ПЦУ), которое провел митрополит Епифаний.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол
«ПСЖ» согласился обменять Неймара на игроков «Барселоны»
В клубе допускают вариант с обменом Неймара на нескольких игроков «Барселоны». Ситуацию помог разрешить агент футболиста Пини Захави.
Обновлено в 10:51
Интернет
Официальное приложение WhatsApp появится на iPad
Согласно источнику, WhatsApp отложил выпуск приложения для iPad, потому что сначала разработчик хотел изначально построить мультиплатформенную систему.
Обновлено вчера в 15:49
Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Политика
МИД РФ посоветовал посольству ФРГ не вмешиваться в выборы
МИД России ответил на комментарий посольства Германии о региональных выборах.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе, заявили в ЛНР
Военнослужащие украинской армии в состоянии алкогольного опьянения обстреляли из минометов жилые дома в Донбассе.
Обновлено в 12:04
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено в 12:21
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
США потребовали от Александра Винника $100 миллионов
Вашингтон потребовал от россиянина Александра Винника возмещения в размере 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение законов США.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Немирный протест. Протестующие в Москве пустили в ход взрывпакеты
По информации «Вестей», при попытке прорыва протестующие применили несколько взрывпакетов.
Обновлено в 10:48
Футбол
Пике стал владельцем еще одного футбольного клуба
Напомним, в декабре 2018 года Жерар стал владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятого дивизиона.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса
Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44