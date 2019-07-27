Происшествия
В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен трупВести.Ru 03:05
В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело. Труп обнаружил отец футболиста.
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Происшествия
В Подмосковье упал в карьер легкомоторный самолет
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Общество
В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет
Декрет, направленный на последовательное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет, вступил в силу в Белоруссии.
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Политика
Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России
Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
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Трамп против Apple. Купертинский гигант не получит никаких поблажек в случае обострения торговой войны с Китаем
Недавно купертинский гигант официально обратился в администрацию Дональда Трампа с просьбой исключить компоненты и аксессуары для грядущего компьютера Mac Pro из того самого списка товаров, который попадёт под очередную волну налоговых пошлин.
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Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
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Происшествия
Задержан директор ФБК Иван Жданов
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Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту
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Хоккей
Третьяк: на совещании руководство ФХР поставило задачу — подготовка к ОИ-2022
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал встречу руководителей ФХР и тренеров национальной сборной с министром спорта России Павлом Колобковым.
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Трое детей утонули в Каспийском море
По данным ГУ МЧС по республике, поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе пропали трое детей, которые купались в море на надувном матрасе.
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Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
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Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
«Ее били по рукам»: Агибалова обвинила в смерти мамы врачей
54-летняя Ирина Агибалова впервые высказалась причине смерти матери, которая скоропостижно скончалась в больнице на 83-м году жизни.
Обновлено в 05:59
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента
Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.
Обновлено в 04:21
Игры
В GOG отменили предзаказы Blair Witch
GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.
Обновлено в 05:55
Футбол
Кабелля рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кабелля перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена», за который он играл с лета 2018 года.
Обновлено в 06:21
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Политика
Власти США затребовали налоги с обладателей криптовалюты
Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами.
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Обновлено в 00:21
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
Ранее сообщалось, что большинство жителей Западной и Восточной Германии хотят улучшения отношений с Россией.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Не менее восьми человек погибли из-за землетрясений на Филиппинах
Серия землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах унесла жизни не менее восьми человек, еще 60 пострадали.
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Космос
Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море
Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море.
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Футбол
Клуб Бекхэма подписал первых игроков в своей истории
Клуб МЛС «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм, объявил о подписании первых игроков в своей истории.
Обновлено в 05:12
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
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Шоу-бизнес
Рудковская похвасталась поступлением сыновей в МГИМО
Музыкальный продюсер Яна Рудковская похвасталась поступлением сыновей в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
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