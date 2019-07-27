Происшествия

В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен трупВести.Ru 03:05

В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело. Труп обнаружил отец футболиста.
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На вилле игрока «Арсенала» Эль-Ненни найден труп

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СМИ: В доме полузащитника «Арсенала» найден труп

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СМИ: В доме полузащитника «Арсенала» найден труп

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У футболиста «Арсенала» дома нашли труп

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В загородном доме полузащитника «Арсенала» нашли труп

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На вилле полузащитника «Арсенала» обнаружен труп

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