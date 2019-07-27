Происшествия

В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен трупREGNUM 04:14

В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
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На вилле игрока «Арсенала» Эль-Ненни найден труп

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В загородном доме полузащитника «Арсенала» нашли труп

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На вилле полузащитника «Арсенала» обнаружен труп

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