Происшествия
В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен трупВести.Ru 03:05
В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело. Труп обнаружил отец футболиста.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:31, Вашингтон
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В Японии частная ракета после запуска упала в море
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По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма.
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Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
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В штабах московских оппозиционеров идут обыски
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В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
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Клуб Бекхэма подписал первых игроков в своей истории
Клуб МЛС «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм, объявил о подписании первых игроков в своей истории.
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Оказалось, что климат меняется быстрее, чем адаптируются животные
Самым тревожным результатом исследования стало то, что даже распространенные виды птиц (большая синица, европейская крылатка и обыкновенная сорока), которые хорошо приспосабливаются к новому климату, не успевают за его изменением.
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Загитова показала платье для новой короткой программы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
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Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
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«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Технологии
Опубликованы живые фото нового мобильного аккумулятора Xiaomi с беспроводной зарядкой
У Xiaomi скоро появится новый мобильный аккумулятор.
Обновлено в 04:19
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Палки для селфи TM-2 и TM-3 предназначены для камер Ricoh Theta
Компания Ricoh представила две палки для селфи, разработанные специально для использования с камерами серии Theta.
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Происшествия
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Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.
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Общество
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Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
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Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
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Ценные бумаги «Газпрома» подорожали на 7%
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Обновлено вчера в 07:00
Политика
Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение
Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили официально обвинили в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях на акции протеста в Тбилиси.
Обновлено в 04:39
Культура
Настоящий музей уличного искусства. Международный фестиваль граффити «Морфогенезис» стартовал в Одинцове
Обновлено в 04:06
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Дипломаты посетили россиян на борту задержанного в Иране танкера
Сотрудники посольства России в Иране встретились с российскими гражданами, входящими в состав экипажа танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе.
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