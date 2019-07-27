Происшествия
В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен трупВести.Ru 03:05
В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело. Труп обнаружил отец футболиста.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:38, Вашингтон
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Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе
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Политика
Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, передает ТАСС.
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Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»
Актриса Вероника Никонова, сыгравшая одну из героинь фильма «Брестская крепость», погибла в возрасте 24 лет.
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Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Здоровье
Синоптики пообещали Алтайскому краю чистый воздух к концу июля
Синоптики пообещали Алтайскому краю чистый воздух уже в начале следующей недели.
Обновлено в 04:48
Общество
Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания
Австралийские ученые совместно с коллегами из США проанализировали сотни постов в Twitter в 2018 году и выяснили, по каким поводам люди подвергают свой организм крайней опасности, планируя употреблять алкоголь "до потери сознания".
Обновлено в 01:45
Футбол
Онлайн-трансляция матча РПЛ «Тамбов» - «Спартак»
Онлайн-трансляция матча "Тамбов" - "Спартак" начнется 27 июля в 16:30.
Обновлено в 02:00
Происшествия
У мэрии Москвы задержаны 169 человек
Недалеко от мэрии Москвы к началу акции протеста против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 169 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:11
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
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В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет
В Белоруссии начал действовать декрет, направленный на последовательное ограничение курения.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Каспийском море в Дагестане утонули трое детей
Обновлено в 06:44
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
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Игры
В GOG отменили предзаказы Blair Witch
GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.
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Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
В Азербайджане продолжаются поиски пропавшего истребителя МиГ-29
Поиски потерпевшего крушение истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана продолжаются.
Обновлено в 05:19
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«Уфа» открыла счет в матче с «Крыльями Советов»
Обновлено в 07:28
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
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Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
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Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.
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Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
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Происшествия
Возле школы в Ломоносове задержали педофила
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что очередного педофила поймали в Невском районе.
Обновлено в 07:59
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Технологии
Не бутилированная вода, но тоже неплохо. Себестоимость используемого Volvo лидара — 22 доллара
С учетом стоимости остальных компонентов, сборки и тестирования, лидар обходится в 22,61 доллара.
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