В стратегии ПРО США сделали ставку на ядерное сдерживание России и КНРРоссийская газета вчера в 23:08

Соединенные Штаты продолжают делать ставку на ядерное сдерживание России и Китая, однако система противоракетной обороны США направлена в первую очередь против "государств-изгоев", таких как Иран.

с чего всё началось

На брифинге отмечалось также, что президент США Дональд Трамп стремится к налаживанию хороших отношений с обеими странами - Россией и Китаем, и что Соединенные Штаты "очень прозрачны" относительно планов в сфере противоракетной обороны.

В стратегии ПРО США сделали ставку на ядерное сдерживание России и КНР

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