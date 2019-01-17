Армия и оружие
В стратегии ПРО США сделали ставку на ядерное сдерживание России и КНРРоссийская газета вчера в 23:08
На брифинге отмечалось также, что президент США Дональд Трамп стремится к налаживанию хороших отношений с обеими странами - Россией и Китаем, и что Соединенные Штаты "очень прозрачны" относительно планов в сфере противоракетной обороны.
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США в новой стратегии ПРО полагаются на ядерное сдерживание России и Китая
Комсомольская правдавчера в 23:29
В стратегии ПРО США сделали ставку на ядерное сдерживание России и КНР
Российская газетавчера в 23:08
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Более 5 тыс. военных приняли участие в командно-штабной тренировке ЦВО
В командно-штабной тренировке сил Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие более пяти тысяч военнослужащих.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
«Мертвая рука» России оказалась уязвима для ядерных сил США
Заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков заявил, что комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», также известный как «Мертвая рука», не способен гарантированно обеспечить нанесение ответного удара по позициям военных США.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
Вашингтон обеспокоен быстрым ростом военного могущества Китая
В Вашингтоне начали беспокоиться по поводу того, что в Китае ведется разработка тяжелого бомбардировщика.
Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие
В России ответили на заявление США о выходе из ДРСМД
Российские парламентарии отреагировали на желание США приостановить выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 19:40