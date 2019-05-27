В странах Евросоюза ввели в обращение новые купюрыКлопс 13:25

На территории Евросоюза введены в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро.

В странах Евросоюза ввели в обращение новые купюры

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