Экономика
В странах Евросоюза ввели в обращение новые купюрыКлопс 13:25
На территории Евросоюза введены в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро.
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Футбол
СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе
Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 15:04
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Политика
Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины
Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Хоккей
Российский хоккеист получил гражданство Украины
21-летний российский нападающий "Донбасса" Александр Костиков получил гражданство Украины, информирует strana.ua.
Обновлено в 14:20
Происшествия
По меньшей мере два человека погибли при нападении на детей в Японии
Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека — шестиклассница и 39-летний сотрудник МИД Японии, который, предположительно, был отцом одной из школьниц.
Обновлено в 07:10
Политика
ПАСЕ потребовала возобновить расследование убийства Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова.
Обновлено в 14:27
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Политика
Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Футбол
RAC1: «Барселона» хочет вернуть Неймара, Дембеле может перейти в «ПСЖ»
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Обновлено в 14:47
Политика
В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин»
Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву заменить нынешнее обращение "товарищ" на дореволюционный вариант.
Обновлено в 10:02
Общество
В крупнейшей зеленой зоне Москвы собираются вырубить сотни тысяч деревьев
Проект затрагивает крупнейшую зеленую зону Москвы и самый большой в мире лес в черте города, национальный парк "Лосиный остров".
Обновлено в 14:00
Авто
В России отзывают автомобили Fiat Ducato
В ближайшее время компания ООО «ЭйСиЭй РУС» проинформируют всех владельцев автомобилей Fiat Ducato, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.
Обновлено в 03:36
Гаджеты
Xiaomi показал «убийцу флагманов»
Обновлено в 14:58
Общество
Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды
Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Экономика
ЦБ модернизирует сторублевые купюры
ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
Обновлено в 09:37
Общество
Четверть россиян экономит на еде
Более 24% россиян экономили на еде в 2018 году, это на 7% больше, чем в 2017-м.
Обновлено в 00:06
Наука
Делигнифицированная древесина может помочь охладить здания
Обновлено вчера в 12:34
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Гаджеты
Подросток дважды взломал Apple, чтобы получить работу
Юный хакер из Австралии смог дважды взломать серверы Apple, чтобы ему дали работу в корпорации.
Обновлено в 11:49
Хоккей
Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок
Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 11:26
Общество
Температура выше нормы ожидается по всей России летом
Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе
Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Опубликованы фото подлодки ВМС США после столкновения с горой
Фотографии были выложены в Сеть после столкновения атомной подводной лодки ВМС США San Francisco с горой в водах Тихого океана.
Обновлено в 04:06
Хоккей
Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ
Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
Обновлено в 13:25