Экономика

В странах Евросоюза ввели в обращение новые купюрыКлопс 13:25

На территории Евросоюза введены в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро.
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В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200

ТАСС02:49

В Европе появились новые деньги

Lenta.ru09:37

Появились новые купюры в €100 и €200

Газета.Ru05:02

Европейский Центральный банк запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в сто и 200 евро

Эхо Москвы03:32

Европа выпустила новую валюту номиналом в 100 и 200 евро

Телеканал 360°11:15

Новые банкноты в 100 и 200 евро входят в оборот

Москва 24вчера в 18:45

В странах Еврозоны выпустят купюры номиналом 100 и 200 евро со спутниковыми голограммами

Росбалтвчера в 15:47
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По меньшей мере два человека погибли при нападении на детей в Японии

Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека — шестиклассница и 39-летний сотрудник МИД Японии, который, предположительно, был отцом одной из школьниц.
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Политика

ПАСЕ потребовала возобновить расследование убийства Немцова

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова.
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Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Политика

Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

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Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
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Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

Обновлено в 11:52
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RAC1: «Барселона» хочет вернуть Неймара, Дембеле может перейти в «ПСЖ»

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Обновлено в 14:47
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

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Политика

В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин»

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву заменить нынешнее обращение "товарищ" на дореволюционный вариант.
Обновлено в 10:02
Общество

В крупнейшей зеленой зоне Москвы собираются вырубить сотни тысяч деревьев

Проект затрагивает крупнейшую зеленую зону Москвы и самый большой в мире лес в черте города, национальный парк "Лосиный остров".
Обновлено в 14:00
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В России отзывают автомобили Fiat Ducato

В ближайшее время компания ООО «ЭйСиЭй РУС» проинформируют всех владельцев автомобилей Fiat Ducato, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.
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ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
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Более 24% россиян экономили на еде в 2018 году, это на 7% больше, чем в 2017-м.
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Наука

Делигнифицированная древесина может помочь охладить здания

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В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
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Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
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Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе

Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
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Опубликованы фото подлодки ВМС США после столкновения с горой

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РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

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Хоккей

Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ

Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
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