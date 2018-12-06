В странах Евразийского экономического союза может быть создана своя платёжная система. Об этом 6 декабря сообщил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саргсян.

Энергетика Энергетика В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.

Энергетика Энергетика США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.

Экономика Экономика Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас и Москва заключили соглашения на $6 млрд инвестиций.

Экономика Экономика ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.

Экономика Экономика Козак поручил пересмотреть методику расчета долей розничных сетей Поручение о пересмотре методики расчета долей розничных сетей было дано вице-премьером Дмитрием Козаком по итогам его первой встречи с руководителями крупнейших ретейлеров, которая состоялась на прошлой неделе.

Экономика Экономика Нефть и американские акции упали на 3–4% Рынок акций США после перерыва в работе в среду в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему упал в первые часы торгов почти на 3%. Распродажи на рынке связывают с ночной новостью об аресте финансового директора китайской технологической компании Huawei в Канаде по запросу правительства США.

Экономика Экономика Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.

Экономика Экономика Медведев анонсировал рост зарплат на 7,6% Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».

Финансы Финансы ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4% Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Экономика Экономика Власти определили принципы системы маркировки товаров Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.

Экономика Экономика Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках В социальных сетях и мессенджерах прошла новая серия попыток мошеннической деятельности: под видом Пенсионного фонда и Почта Банка злоумышленники заманивают достигших 40 лет граждан выплатами компенсаций в размере 5 тыс. руб. якобы по программе социальной поддержки населения.

Экономика Экономика Сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на IPO Конкурент Uber, американский сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на проведение IPO.

Экономика Экономика На Среднем Урале создано агентство по привлечению инвестиций В Свердловской области создано агентство по привлечению инвестиций.

Экономика Экономика Квадратные меры: губернаторам вводят KPI по стройке Для сравнения: в прошлом году в эксплуатацию было введено 79,2 млн кв. м жилья, с учетом индивидуальных жилых домов и «дачной амнистии», то есть в это число входит и то жилье, которое фактически существовало, но не было учтено.