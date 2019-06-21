Политика
В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человекИнтерфакс вчера в 16:22
Грузинские СМИ в четверг вечером сообщили о первых данных по количеству пострадавших в столкновениях между полицией и участниками митинга перед зданием парламента в Тбилиси. По предварительным данным, пострадали с обеих сторон несколько десятков человек.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Ашберн
Политика
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В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о переходе форварда Эдена Азара из лондонского «Челси» в стан «сливочных».
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