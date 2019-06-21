Политика

В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человекИнтерфакс вчера в 16:22

Грузинские СМИ в четверг вечером сообщили о первых данных по количеству пострадавших в столкновениях между полицией и участниками митинга перед зданием парламента в Тбилиси. По предварительным данным, пострадали с обеих сторон несколько десятков человек.
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В Тбилиси в ходе столкновений погиб человек

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Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек

РИА Новости04:58

Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек

ТАСС04:39

Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек

Коммерсантъ04:59

Число пострадавших в столкновениях в Тбилиси возросло до 240

RT на русском04:37

В столкновениях в Грузии пострадали 240 человек

Интерфакс04:26
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Ашберн

В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 240 человек

GEORGIAinform05:05
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