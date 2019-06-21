В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человекИнтерфакс 16:22

Грузинские СМИ в четверг вечером сообщили о первых данных по количеству пострадавших в столкновениях между полицией и участниками митинга перед зданием парламента в Тбилиси. По предварительным данным, пострадали с обеих сторон несколько десятков человек.

В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек

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