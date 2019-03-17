В Париже на акции «желтых жилетов» пострадали 11 человекРБК 12:40

Пожарные Парижа и наши силы порядка приступили к эвакуации всех жителей умышленно подожженного здания. Огонь был взят под контроль. Лица, которые совершили этот акт, не являются ни манифестантами, ни погромщиками. Это убийцы.

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В Париже на акции «желтых жилетов» пострадали 11 человек

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