Происшествия
В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человекBFM.ru 11:39
После столкновений с правоохранителями пострадали 27 человек, среди них 12 местных жителей и 15 сотрудников спецназа, 8 полицейских были госпитализированы. В течение дня полиция несколько раз применила газ и резиновые пули.
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Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
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Общество
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По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
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