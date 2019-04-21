Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человекBFM.ru 11:39

После столкновений с правоохранителями пострадали 27 человек, среди них 12 местных жителей и 15 сотрудников спецназа, 8 полицейских были госпитализированы. В течение дня полиция несколько раз применила газ и резиновые пули.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Появилось видео столкновений спецназа с протестующими в Панкисском ущелье

РИА Новости11:26

Полицейские пострадали при столкновениях в грузинском ущелье

Телеканал 360°09:57

Ситуация в Панкисском ущелье успокоилась: итоги напряженного дня

Sputnik Грузия12:23

При столкновениях в Панкисском ущелье в Грузии пострадали 27 человек

Коммерсантъ09:37

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии увеличилось число пострадавших

Газета.Ru11:01

Правительство Грузии готово к переговорам с населением Панкисского ущелья по поводу ГЭС

ТАСС09:55

Из Панкисского ущелья вывели спецназ после протеста местных жителей

Интерфакс11:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика

На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

Обновлено в 10:03
Политика

Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»

Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
Футбол

Игрок КХЛ дебютировал в футболе

Матч закончился победой «Камаза» со счетом 2:0. В регулярном чемпионате КХЛ Лукоянов набрал 24 очка, забросив 13 шайб и отдав 11 результативных передач.
Обновлено в 10:11
Футбол

«Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Эвертону»

Обновлено в 11:37
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Политика

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Армия и оружие

В день выборов украинские силовики обстреляли Донецк

Обновлено в 09:30
Теннис

Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»

Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено в 10:39
Энергетика

В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»

Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Политика

Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку

В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Семь человек задержали в связи с терактами в Шри-Ланке

Семь человек задержали в Шри-Ланке по подозрению в причастности к терактам, в результате которых погибли более 200 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 11:21
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Политика

Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Футбол

Миллер дал оценку футболистам «Зенита» в матче против «Краснодара»

Обновлено в 06:52
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Футбол

Фанаты «Спартака» устроили большой перфоманс на матче с «Енисеем»

Обновлено в 12:39
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Футбол

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

Обновлено в 12:07
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Общество

Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео

В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Наука

Ученые-астрономы нашли самую массивную нейтронную звезду

Обновлено в 04:17
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Здоровье

Врачи назвали самый полезный для печени фрукт

Обновлено в 01:19
Политика

Явка на выборах президента Украины достигла 49,3%

Гражданские наблюдатели из "Опоры" сообщили новые данные по явке во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 11:29
Технологии

Эксперты рассказали о простых способах предотвратить развитие рака

Эксперты дали несколько простых и действенных способов предотвратить развитие рака.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

Обновлено вчера в 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное