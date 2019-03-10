В столкновениях с радикалами в Черкассах пострадали 22 полицейскихИзвестия 05:31

22 полицейских получили травмы в ходе столкновений с радикалами в украинских Черкассах. Протестующие пытались в субботу, 9 марта, перекрыть проезд кортежа главы страны Петра Порошенко с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере Украины. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 10 марта.

В столкновениях с радикалами в Черкассах пострадали 22 полицейских

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