Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрываРИА Новости 08:23
В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia. Сообщается, что смертник подорвал себя около гаража здания управления по борьбе с терроризмом. По данным СМИ, он не смог пройти в здание и совершил самоподрыв на стоянке, где могли находиться люди.
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Умер американский актер Билли Драго
В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
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Общество
Основатель «Рольфа» заявил о намерении обратиться к Титову для защиты
Основатель компании "Рольф" Сергей Петров намерен обратиться к бизнес-омбудсмену Борису Титову для защиты своих интересов.
Обновлено в 12:24
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Футбол
Россия разгромила Украину на Европейских играх
Сборная России по пляжному футболу смогла обыграть национальную команду Украины в заключительном матче группового этапа II Европейских игр.
Обновлено в 10:49
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.
Обновлено в 12:15
Музыка
Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Автоспорт
Гасли не обеспокоен разговорами о своей замене в «Ред Булл»
Обновлено в 08:37
Экономика
Грузинские отельеры митингуют, желая возврата российских туристов
Напомним, сохранить турпоток российских туристов в Грузию и избавить рынок от необходимости расплачиваться за «провокаторов» призвал турбизнес грузинского курорта Кобулети власти страны.
Обновлено в 08:20
Кино
Вышел трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
Обновлено в 09:57
Политика
Премьер Грузии заявил о работе над сохранением турпотока из России
Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что власти страны ведут работу над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Следователи пришли с обысками в салоны автодилера «Рольф»
Сотрудники ФСБ и СК РФ проводят обыски в салонах одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф".
Обновлено в 07:52
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Спорт
Чемпион ОИ-2004 по академической гребле Федоровцев дисквалифицирован за допинг
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал чемпиона Олимпийских игр 2004 года по академической гребле Сергея Федоровцева виновным в нарушении антидопинговых правил и принял решение дисквалифицировать его на четыре года.
Обновлено в 12:54
Политика
Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром
Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.
Обновлено в 08:38
Авто
Mitsubishi Lancer Evolution возродится с двигателем Renault
Mitsubishi Lancer Evolution X Полноприводный Mitsubishi Lancer Evolution представили в 1992 году, а седан десятого поколения выпускался с 2007 по 2016 год.
Обновлено в 04:56
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:40
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено в 13:04
Происшествия
Полиция задержала обливших навозом сборщиков подписей за Соболь
Полиция задержала троих мужчин, обливших в Москве навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, участвующую в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 12:23
Футбол
Бузова проживёт 48 часов как футболист «Барселоны»
Обновлено в 08:10
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика
Президент Туниса оказался на грани смерти
Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
Происшествия
СМИ сообщили о падении дерева на женщину на юго-западе Москвы
Сегодня МЧС распространило штормовое предупреждение о дожде, граде и грозе с усилением ветра до 20 метров в секунду.
Обновлено в 11:53
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26