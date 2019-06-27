В столице Туниса прогремели два взрываРИА Новости 08:23

В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia. Сообщается, что смертник подорвал себя около гаража здания управления по борьбе с терроризмом. По данным СМИ, он не смог пройти в здание и совершил самоподрыв на стоянке, где могли находиться люди.

В столице Туниса прогремели два взрыва

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