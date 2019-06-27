Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрываРИА Новости 08:23

В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia. Сообщается, что смертник подорвал себя около гаража здания управления по борьбе с терроризмом. По данным СМИ, он не смог пройти в здание и совершил самоподрыв на стоянке, где могли находиться люди.
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Посольство сообщило об отсутствии россиян среди жертв теракта в Тунисе

РБК10:22

В столице Туниса прогремели два взрыва

РИА Новости08:23

Россияне не пострадали при взрывах в Тунисе

RT на русском08:01

СМИ: в столице Туниса усилены меры безопасности

ТАСС10:37

Мощный взрыв произошел в столице Туниса

Интерфакс06:58

В столице Туниса прогремели два взрыва

Коммерсантъ08:14

Девять человек пострадали в Тунисе в результате взрывов

Российская газета07:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 12:02, Вашингтон
Экономика

ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»

Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Политика

Климкин ответил на критику Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ноту Киева к Москве относительно арестованных украинских моряков его ведомство могло направить без согласования с президентом Владимиром Зеленским, и признал наличие разногласий с главой государства по вопросам ведения политики, связанной с РФ.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Политика

В туалетах британского парламента обнаружили следы кокаина

Обновлено в 05:47
Экономика

Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 08:27
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика

Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55
Музыка

Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского

Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Футбол

«Ливерпуль» купил голландского защитника ван ден Берга

«Ливерпуль» совершил трансфер на перспективу, купив 17-летнего голландского защитника «Зволле».
Обновлено в 06:01
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Скончался худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Юрий Ошеров был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как упал в оркестровую яму В региональном Минкультуры сообщили о смерти художественного руководителя Саратовского театра юного зрителя Юрия Ошерова.
Обновлено в 05:59
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Наука

Создано эффективное средство против рака

Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 случайно спас коллегу

Обновлено в 02:51
Футбол

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Девять приусадебных участков подтопило в Нижнеудинске в Приангарье

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, шесть приусадебных участков подтопило в поселке Сереброво Тайшетского района в результате дождей и резкого повышения уровня воды в реке Бирюсе накануне, 25 июня.
Обновлено вчера в 00:30
Авто

Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России

Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Волгограде загорелся строительный рынок

В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы

Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика

Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие

ВМС Украины провели учения в Азовском море

«Отрабатывали такие упражнения, как: совместная стрельба по морской цели, оказание помощи катеру, утратившему ход, а также проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря», — сказано в сообщении.
Обновлено в 03:14
Политика

Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»

Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Интернет

YouTube поменяет систему рекомендаций видео

Американская компания YouTube анонсировала изменения на главной странице видеосервиса в разделе рекомендаций.
Обновлено в 07:42
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Космос

Предсказано завоевание Млечного Пути людьми

Обновлено в 08:54
Здоровье

Голикова рассказала о расчете потребности в наркотических препаратах

Минздрав, Минпромторг и Эндокринный завод выясняют потребность россиян в психотропных и наркотических препаратах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Совете при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.
Обновлено в 10:15
Единоборства

ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC

По правилам ведущего промоушена США, боец получает наказание за все запрещенные препараты, которые могли быть обнаружены в организме в течение года до подписания контракта с UFC.
Обновлено в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
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