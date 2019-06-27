Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрываРИА Новости 08:23

В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia. Сообщается, что смертник подорвал себя около гаража здания управления по борьбе с терроризмом. По данным СМИ, он не смог пройти в здание и совершил самоподрыв на стоянке, где могли находиться люди.
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В Госдуме напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности в Тунисе

RT на русском13:01

Посольство сообщило об отсутствии россиян среди жертв теракта в Тунисе

РБК10:22

СМИ: в столице Туниса усилены меры безопасности

ТАСС10:37

В столице Туниса прогремели два взрыва

Коммерсантъ08:14

Мощный взрыв произошел в столице Туниса

Интерфакс06:58

В столице Туниса прогремели два взрыва

РИА Новости08:23

Девять человек пострадали в Тунисе в результате взрывов

Российская газета07:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Обновлено в 06:03
Политика

Климкин ответил на критику Зеленского по поводу моряков

Главу украинского МИД Павла Климкина не смутило недовольство президента страны Владимира Зеленского самоуправством дипведомства в вопросе об освобождении моряков - как известно, переговоры на этот счет с Москвой были фактически сорваны Киевом.
Обновлено в 14:21
Футбол

Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Авто

Кроссовер Volkswagen Tayron пользуется отличным спросом

В мае текущего года объемы продаж среднеразмерного кроссовера Volkswagen Tayron достигли 10 тысяч экземпляров.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено в 11:06
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Авто

Новый Suzuki Jimny приехал в Россию

Внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения, продажи которого начнутся в России ближе к осени 2019 года, приехал в Россию.
Обновлено вчера в 10:44
Общество

Умер известный историк Андрей Сахаров

Обновлено в 12:40
Политика

Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и 5 копеек

Президент России Владимир Путин высказался по поводу отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.
Обновлено в 14:41
Авто

McLaren представил детскую копию суперкара McLaren 720S

Модель практически полностью повторяет оригинал, включая мультимедийную систему в «салоне» с загруженными в неё детскими песнями.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Обновлено в 13:45
Общество

Лидеры забастовки рабочих завода Ford во Всеволожске взяли деньги. Протестовать больше некому

С лидерами протестного движения 27 июня общалось издание 47News, когда стало известно, что последний из предводителей забастовки, Владимир Лесик, написал заявление на участие в программе добровольного увольнения.
Обновлено в 13:47
Происшествия

В Москве женщина получила тяжёлые травмы при падении дерева

В Москве в Воронцовском парке женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения на неё ветки из-за непогоды.
Обновлено в 13:48
Политика

Путин считает, что либеральная идея изжила себя

Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:41
Происшествия

ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»

В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».
Обновлено в 06:21
Музыка

Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в поддержку сестер Хачатурян в центре столицы

Сёстры Хачатурян были задержаны год назад по обвинению в убийстве своего отца.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили

Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
Обновлено в 12:32
Транспорт

Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Политика

Экс-президент Киргизии пообещал отстреливаться в случае попытки ареста

Бывший президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев намекнул, что даст отпор наградным пистолетом, если его попытаются арестовать, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Обновлено в 13:23
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Кино

Клуб моряков-подводников отказался от идеи показа фильма «Курск» для родственников экипажа

Санкт-Петербургская общественная организация "Клуб моряков-подводников" планировала организовать просмотр фильма "Курск" Томаса Винтерберга, посвященного трагедии подводной лодки "Курск", для родственников погибших членов экипажа, рассказал ТАСС в четверг руководитель клуба Игорь Курдин.
Обновлено в 13:51
Политика

Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Футбол

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытках взлома сервисов компании

"Яндекс" сообщил о попытках взлома сервисов компании - пресс-служба.
Обновлено в 14:56
Футбол

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.
Обновлено в 14:30
Футбол

«Ливерпуль» купил голландского защитника ван ден Берга

«Ливерпуль» совершил трансфер на перспективу, купив 17-летнего голландского защитника «Зволле».
Обновлено в 06:01
Недвижимость

Правила долевого строительства поменяются в России с 1 июля

Правила долевого строительства поменяются в России с 1 июля.
Обновлено вчера в 10:21
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