Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрываРИА Новости 08:23
В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia. Сообщается, что смертник подорвал себя около гаража здания управления по борьбе с терроризмом. По данным СМИ, он не смог пройти в здание и совершил самоподрыв на стоянке, где могли находиться люди.
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Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Обновлено в 06:03
Политика
Климкин ответил на критику Зеленского по поводу моряков
Главу украинского МИД Павла Климкина не смутило недовольство президента страны Владимира Зеленского самоуправством дипведомства в вопросе об освобождении моряков - как известно, переговоры на этот счет с Москвой были фактически сорваны Киевом.
Обновлено в 14:21
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Авто
Кроссовер Volkswagen Tayron пользуется отличным спросом
В мае текущего года объемы продаж среднеразмерного кроссовера Volkswagen Tayron достигли 10 тысяч экземпляров.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Авто
Новый Suzuki Jimny приехал в Россию
Внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения, продажи которого начнутся в России ближе к осени 2019 года, приехал в Россию.
Обновлено вчера в 10:44
Общество
Умер известный историк Андрей Сахаров
Обновлено в 12:40
Политика
Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и 5 копеек
Президент России Владимир Путин высказался по поводу отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.
Обновлено в 14:41
Авто
McLaren представил детскую копию суперкара McLaren 720S
Модель практически полностью повторяет оригинал, включая мультимедийную систему в «салоне» с загруженными в неё детскими песнями.
Обновлено в 10:20
Общество
Лидеры забастовки рабочих завода Ford во Всеволожске взяли деньги. Протестовать больше некому
С лидерами протестного движения 27 июня общалось издание 47News, когда стало известно, что последний из предводителей забастовки, Владимир Лесик, написал заявление на участие в программе добровольного увольнения.
Обновлено в 13:47
Происшествия
В Москве женщина получила тяжёлые травмы при падении дерева
В Москве в Воронцовском парке женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения на неё ветки из-за непогоды.
Обновлено в 13:48
Политика
Путин считает, что либеральная идея изжила себя
Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:41
Происшествия
ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»
В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».
Обновлено в 06:21
Музыка
Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в поддержку сестер Хачатурян в центре столицы
Сёстры Хачатурян были задержаны год назад по обвинению в убийстве своего отца.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили
Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
Обновлено в 12:32
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Политика
Экс-президент Киргизии пообещал отстреливаться в случае попытки ареста
Бывший президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев намекнул, что даст отпор наградным пистолетом, если его попытаются арестовать, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Обновлено в 13:23
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Кино
Клуб моряков-подводников отказался от идеи показа фильма «Курск» для родственников экипажа
Санкт-Петербургская общественная организация "Клуб моряков-подводников" планировала организовать просмотр фильма "Курск" Томаса Винтерберга, посвященного трагедии подводной лодки "Курск", для родственников погибших членов экипажа, рассказал ТАСС в четверг руководитель клуба Игорь Курдин.
Обновлено в 13:51
Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытках взлома сервисов компании
"Яндекс" сообщил о попытках взлома сервисов компании - пресс-служба.
Обновлено в 14:56
Футбол
«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге
«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.
Обновлено в 14:30
Футбол
«Ливерпуль» купил голландского защитника ван ден Берга
«Ливерпуль» совершил трансфер на перспективу, купив 17-летнего голландского защитника «Зволле».
Обновлено в 06:01
Недвижимость
Правила долевого строительства поменяются в России с 1 июля
Правила долевого строительства поменяются в России с 1 июля.
Обновлено вчера в 10:21