Происшествия

В столице Туниса прогремел мощный взрывИзвестия вчера в 18:28

В столице Туниса (Тунис) вечером во вторник, 2 июля, прогремел мощный взрыв, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. По предварительной информации, неизвестный совершил самоподрыв. Как отмечается, на место прибыли сотрудники полиции, передает ТАСС.
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В пригороде столицы Туниса прогремел взрыв

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Подорвавший себя в столице Туниса мужчина был причастен к двум терактам

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Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.
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Происшествия

В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu

Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
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Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение. Лучше всего за явлением можно наблюдать в таких странах, как Чили и Аргентина.
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3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
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Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.
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Сообщается, что "Зенит", которому принадлежат права на футболиста, отозвал его в своё расположение.
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Государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория - 163 610 км². Занимает семьдесят девятое место в мире по численности населения и девяносто первое по территории.
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