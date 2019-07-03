Происшествия
В столице Туниса прогремел мощный взрывИзвестия вчера в 18:28
В столице Туниса (Тунис) вечером во вторник, 2 июля, прогремел мощный взрыв, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. По предварительной информации, неизвестный совершил самоподрыв. Как отмечается, на место прибыли сотрудники полиции, передает ТАСС.
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Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Обновлено вчера в 20:34
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «Открытие»
«Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО Банк "ФК Открытие"»,— говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Баскетбол
Женская сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета
Обновлено вчера в 16:26
Здоровье
Эколог рассказала, как дом вредит здоровью жильцов
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
У жителя Колымы изъяли более килограмма золота и серебра
Обновлено в 00:54
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью
Обновлено вчера в 05:16
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.
Обновлено вчера в 19:43
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Общество
Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение
Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение. Лучше всего за явлением можно наблюдать в таких странах, как Чили и Аргентина.
Обновлено вчера в 15:23
Кино
Тарантино хочет бросить режиссуру после выхода «Однажды в Голливуде»
Возможно, начну писать книги или сценарии для театра; я не собираюсь бросать творчество, — отметил он.
Обновлено в 01:37
Общество
РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»
3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Общество
Власти Вологодской области опровергли закрытие резиденции Деда Мороза
Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что «Дом моды Деда Мороза» закрылся, проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» из государственного стал частным и перешел под управление фирмы депутата местного заксобрания Татьяны Муровцевой.
Обновлено в 02:10
Авто
Умер бывший руководитель Ford и Chrysler
В США в возрасте 94 лет умер бывший руководитель Ford и Chrysler Ли Якокка, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя его семьи.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Успенская заступилась за Пугачеву в авто на перроне
Певица Любовь Успенская выразила поддержку Алле Пугачевой, которую раскритиковали за выезд на машине прямо на перрон Рижского вокзала.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге
Обновлено в 01:41
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве
Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок
Обновлено вчера в 19:12
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза, игрок покинул расположение «Ростова»
Сообщается, что "Зенит", которому принадлежат права на футболиста, отозвал его в своё расположение.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Рады
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за досрочными выборами в парламент.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
В Японии эвакуируют более 700 тысяч человек из-за дождей
Жителям японского города Кагосима на острове Кюсю приказали эвакуироваться из-за возможных стихийных бедствий вследствие продолжающихся дождей.
Обновлено в 02:28
Транспорт
Россия и Швейцария договорились об увеличении количества полетов
Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю между Москвой и Женевой, также будут открыты рейсы из Жуковского.
Обновлено в 01:20