Происшествия

В столице Таиланда прогремели пять взрывовВести.Ru 02:12

Серия взрывов прогремела утром в Бангкоке. Устройства были заложены в десяти локациях в центральных районах столицы Таиланда, передает телеканал "Россия 24". Одну из бомб спрятали на первом этаже гостиницы "Индра", где расположены магазины одежды.
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