Происшествия
В столице Таиланда прогремели пять взрывовВести.Ru 02:12
Серия взрывов прогремела утром в Бангкоке. Устройства были заложены в десяти локациях в центральных районах столицы Таиланда, передает телеканал "Россия 24". Одну из бомб спрятали на первом этаже гостиницы "Индра", где расположены магазины одежды.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД
В НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области
Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
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Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
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Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
Обновлено в 04:09
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте
По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Китайские хоккеисты избили соперников во время матча
Обновлено в 02:23
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
США вводят новые пошлины на китайские товары
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая", - написал глава Белого дома у себя на странице в Twitter.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Новый закон помог бы пострадавшим жителям Приангарья получить 3 млрд рублей
Жители Иркутской области, дома которых пострадали от наводнения, могли бы получить не менее 3 миллиардов рублей страхового возмещения, если бы в регионе действовала программа страхования жилья от ЧС, предусмотренная новым законом, подсчитал Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 07:04
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено в 04:16
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР
Группа украинских диверсантов попыталась проникнуть на территорию ДНР и подорвалась на минах, рассказал заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 06:45
Футбол
Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Транспорт
На Урале могут аннулировать регистрацию тонированных автомобилей
Госавтоинспеция Свердловской области распространила информацию о том, что может аннулировать автомобили, которые имеют тонировку, заниженную подвеску и иные не санкционированные законодательством и заводами-изготовителями авто изменения.
Обновлено в 07:00
Театры
Российский театр в Берлине
Первой на сцене Немецкого театра в Берлине представят премьеру «Декамерона» Серебренникова.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Авто
Названы самые популярные в России дизельные машины в 2019 году
За 6 месяцев 2019 года в России было продано 55,7 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем – на 9% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:10
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Авария на трассе М5 под Челябинском, есть погибший
В Челябинской области на 1759 километре федеральной трассы М5 столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Обновлено в 07:05