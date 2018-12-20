Конфликт произошел после принятия закона, который лишит каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее названия. Предполагается, что данная инициатива обяжет ее указывать принадлежность к Московскому патриархату. Береза набросился на своего оппонента, который сорвал плакат с трибуны рады.

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