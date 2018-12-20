Политика

В стенах Верховной рады произошла массовая драка депутатов
РИА Новости
18:25

Депутаты Верховной рады устроили массовую драку в стенах парламента. Конфликт произошел после принятия закона, лишающего каноническую Украинскую православную церковь ее названия. На опубликованных телеканалом NewsOne кадрах видно, как мужчины набрасываются с кулаками друг на друга.
РИА Новости18:25

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В стенах Верховной рады произошла массовая драка депутатов

РИА Новости18:25

Депутаты Рады подрались после принятия закона о переименовании церкви

URA.Ru09:04

В стенах Верховной рады произошла массовая драка депутатов

Известия07:51

Депутаты Рады устроили драку после голосования по новому названию канонической УПЦ

Газета.Ru07:38

Депутаты Рады подрались из-за решения об УПЦ

Взгляд.ру07:28

В Раде подрались депутаты от оппозиции и правящей коалиции

ТАСС07:16

Депутаты Рады подрались после принятия закона о названии УПЦ

RT на русском07:10
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Политика

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По словам президента, глава Пентагона покинет пост в конце февраля 2019 года. Мэттис проработал в администрации Трампа два года.
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление о выводе войск США из Сирии.
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Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко

Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.
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Политика

Законопроект о лишении УПЦ названия внесли на рассмотрение Рады

Законопроект, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее названия, внесен на рассмотрение Верховной рады в четверг.
Обновлено в 06:27
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В заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы говорится, что власти страны, принимая такое решение, руководствовались «принципом взаимности».
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С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

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Путин помиловал пятерых осужденных россиян

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.
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Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула обвинения двум хакерам, якобы связанным с китайский разведкой, которые вели шпионские действия в отношении десятков американских компаний.
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Регина Парпиева пообщалась с Владимиром Путиным

После большой пресс-конференции Владимир Путин исполнил желание 17-летней Регины Парпиевой и дал ей интервью.
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Военные Израиля начали разрушение тоннелей «Хезболлы»

Армия Израиля начала разрушение тоннелей шиитского движения «Хезболла» на израильско-ливанской границе, 20 декабря передает агентство Associated Press.
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В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.
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Украинский политик. Народный депутат Украины III, IV, VI, VII и VIII созывов. Министр по чрезвычайным ситуациям Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Один из лидеров Социал-демократической партии Украины.
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