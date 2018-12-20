Депутаты Верховной рады устроили массовую драку в стенах парламента. Конфликт произошел после принятия закона, лишающего каноническую Украинскую православную церковь ее названия. На опубликованных телеканалом NewsOne кадрах видно, как мужчины набрасываются с кулаками друг на друга.

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