В среду суд продолжит рассмотрение дела Кокорина и МамаеваЕвро-футбол.ру 09 апреля в 15:33

Пресненский суд города Москвы продолжит рассмотрение дела Александра Кокорина и Павла Мамаева в среду. Сегодня были заслушаны показания трех свидетелей: Карена Григоряна, Екатерины Бобковой и Игоря Краснова. Напомним, что полгода назад Павел Мамаев и Александр Кокорин поучаствовали в двух драках.

В среду суд продолжит рассмотрение дела Кокорина и Мамаева

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