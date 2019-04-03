Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с ФилевойМосковский Комсомолец вчера в 05:17
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева. Напомним, что самолет Epic LT под управлением пилота Андрея Дикуна потерпел крушение около немецкого Эгельсбаха.
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Имена погибших в авиакатастрофе в ФРГ прокуратура подтвердит на этой неделе
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