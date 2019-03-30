Происшествия

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожарИзвестия 12:23

В московском спорткомплексе «Олимпийский» в субботу, 30 марта, начался пожар. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Опубликовано видео пожара в спорткомплексе «Олимпийский»

РИА Новости14:00

Возгорание произошло в СК «Олимпийский»

Москва 2412:19

Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве ликвидирован

ТАСС12:29

МЧС назвало возможную причину возгорания в «Олимпийском»

РБК12:55

Пожарные потушили возгорание в спортивном комплексе «Олимпийский»

Агентство Москва12:37

Пожар в здании спортивного комлекса «Олимпийский» ликвидирован

Вечерняя Москва12:57

Спасатели нашли очаг возгорания в спорткомплексе «Олимпийский»

РЕН ТВ12:23
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Политика

Спецназ СБУ начал патрулировать украинские города перед выборами

Бойцы спецподразделения "Альфа" начали патрулировать улицы, автостанции, вокзалы и аэропорты.
Обновлено в 10:40
Политика

В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электричества

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, ранее объявивший себя временным президентом Венесуэлы, призвал выйти на акцию протеста в воскресенье из-за проблем с подачей электричества.
Обновлено в 05:00
Здоровье

В Минздраве посоветовали регулировать подвижность в офисах принтерами

Правильное расположение принтеров в офисе может увеличить физическую активность его сотрудников.
Обновлено в 14:33
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено в 05:21
Авто

Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce

Хорват Дукеч (родился во Франкфурте), которому сейчас 43 года, работает в BMW с 2010 г. До этого он занимался дизайном в Volkswagen и Citroen, где проектировал модели C4 coupé, С5 Airscape, второе поколение C5 и концепты Hypnos и GQ.
Обновлено вчера в 21:08
Политика

В России усовершенствуют сферу госзакупок

Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.
Обновлено в 13:57
Авто

Новый корейский бренд NeuWai показал в Сеуле автомобили будущего

Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai.
Обновлено в 10:21
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала «Ъ-Власть» Максимом Ковальским пройдет в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00.
Обновлено в 09:27
Музыка

В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein

«Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.
Обновлено 28 марта в 19:56
Шоу-бизнес

«Закончить по-мужски»: как Алдонин разберется с Фроловым

Евгений Алдонин, бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, выступил в шоу Андрея Малахова, где рассказал об иске экс-возлюбленной к хоккеисту Александру Фролову, а также поведал, как относится к решению своей дочери жить с бабушкой и дедушкой после смерти артистки, а не с ним.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Крупный пожар произошел на территории кондитерской фабрики в Нальчике

Обновлено в 13:11
Происшествия

После смертельного ДТП на Невском возбуждено дело

Обновлено в 05:52
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта

Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 09:25
Спорт

Александр Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Геймера из США приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка

В Соединенных Штатах в ходе судебного разбирательства игрока Тайлера Барриса приговорили к двадцати годам тюремного заключения из-за ложных звонков сотрудникам полиции, приведших к гибели человека.
Обновлено в 05:00
Политика

Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе

Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 08:48
Экономика

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Авто

Составлен ТОП-5 самых продаваемых в России бюджетных моделей 2019 года

Обновлено в 03:04
Культура

В Москве откроется фестиваль детского танца «Светлана»

Обновлено в 10:39
Общество

Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков

Новым главой «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков.
Обновлено в 13:56
Футбол

Валерий Карпин: «Второй тайм был одним из лучших за все время»

Обновлено в 14:31
Общество

В Бресте на поверхность подняли останки более тысячи узников гетто

Обновлено в 09:38
Происшествия

Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован

Обновлено в 11:32
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Гаджеты

Названа стоимость Galaxy S10 5G

На внутреннем рынке Южной Кореи смартфон Galaxy S10 5G появится 5 апреля.
Обновлено вчера в 04:46
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