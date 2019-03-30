Происшествия
В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожарИзвестия 12:23
В московском спорткомплексе «Олимпийский» в субботу, 30 марта, начался пожар. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Политика
Спецназ СБУ начал патрулировать украинские города перед выборами
Бойцы спецподразделения "Альфа" начали патрулировать улицы, автостанции, вокзалы и аэропорты.
Обновлено в 10:40
Политика
В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электричества
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, ранее объявивший себя временным президентом Венесуэлы, призвал выйти на акцию протеста в воскресенье из-за проблем с подачей электричества.
Обновлено в 05:00
Здоровье
В Минздраве посоветовали регулировать подвижность в офисах принтерами
Правильное расположение принтеров в офисе может увеличить физическую активность его сотрудников.
Обновлено в 14:33
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено в 05:21
Авто
Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce
Хорват Дукеч (родился во Франкфурте), которому сейчас 43 года, работает в BMW с 2010 г. До этого он занимался дизайном в Volkswagen и Citroen, где проектировал модели C4 coupé, С5 Airscape, второе поколение C5 и концепты Hypnos и GQ.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.
Обновлено в 13:57
Авто
Новый корейский бренд NeuWai показал в Сеуле автомобили будущего
Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai.
Обновлено в 10:21
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала «Ъ-Власть» Максимом Ковальским пройдет в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00.
Обновлено в 09:27
Музыка
В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein
«Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.
Обновлено 28 марта в 19:56
Шоу-бизнес
«Закончить по-мужски»: как Алдонин разберется с Фроловым
Евгений Алдонин, бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, выступил в шоу Андрея Малахова, где рассказал об иске экс-возлюбленной к хоккеисту Александру Фролову, а также поведал, как относится к решению своей дочери жить с бабушкой и дедушкой после смерти артистки, а не с ним.
Обновлено в 12:13
Происшествия
После смертельного ДТП на Невском возбуждено дело
Обновлено в 05:52
Политика
Путин подписал указ о призыве в армию
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта
Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Геймера из США приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка
В Соединенных Штатах в ходе судебного разбирательства игрока Тайлера Барриса приговорили к двадцати годам тюремного заключения из-за ложных звонков сотрудникам полиции, приведших к гибели человека.
Обновлено в 05:00
Политика
Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе
Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 08:48
Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Культура
В Москве откроется фестиваль детского танца «Светлана»
Обновлено в 10:39
Общество
Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков
Новым главой «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков.
Обновлено в 13:56
Футбол
Валерий Карпин: «Второй тайм был одним из лучших за все время»
Обновлено в 14:31
Происшествия
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
Обновлено в 11:32
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Гаджеты
Названа стоимость Galaxy S10 5G
На внутреннем рынке Южной Кореи смартфон Galaxy S10 5G появится 5 апреля.
Обновлено вчера в 04:46