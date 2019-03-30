В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожарИзвестия 12:23

В московском спорткомплексе «Олимпийский» в субботу, 30 марта, начался пожар. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар

Политика В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электричества Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, ранее объявивший себя временным президентом Венесуэлы, призвал выйти на акцию протеста в воскресенье из-за проблем с подачей электричества.

Здоровье В Минздраве посоветовали регулировать подвижность в офисах принтерами Правильное расположение принтеров в офисе может увеличить физическую активность его сотрудников.

Авто Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce Хорват Дукеч (родился во Франкфурте), которому сейчас 43 года, работает в BMW с 2010 г. До этого он занимался дизайном в Volkswagen и Citroen, где проектировал модели C4 coupé, С5 Airscape, второе поколение C5 и концепты Hypnos и GQ.

Политика В России усовершенствуют сферу госзакупок Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.

Происшествия Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.

Авто Новый корейский бренд NeuWai показал в Сеуле автомобили будущего Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai.

Общество Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ Прощание с бывшим главным редактором журнала «Ъ-Власть» Максимом Ковальским пройдет в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00.

Музыка В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein «Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.

Шоу-бизнес «Закончить по-мужски»: как Алдонин разберется с Фроловым Евгений Алдонин, бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, выступил в шоу Андрея Малахова, где рассказал об иске экс-возлюбленной к хоккеисту Александру Фролову, а также поведал, как относится к решению своей дочери жить с бабушкой и дедушкой после смерти артистки, а не с ним.

Политика Путин подписал указ о призыве в армию По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.

Происшествия Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.

Армия и оружие Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.

Общество В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.

Происшествия Геймера из США приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка В Соединенных Штатах в ходе судебного разбирательства игрока Тайлера Барриса приговорили к двадцати годам тюремного заключения из-за ложных звонков сотрудникам полиции, приведших к гибели человека.

Политика Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.

Экономика Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.

Общество Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков Новым главой «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков.

Общество Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.