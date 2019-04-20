Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные измененияИнтерфакс 09:43

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
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Светлана Большакова
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова. Суббота, 20 апреля.
— Светлана Большакова, бельгийский легкоатлетРБК 08:10

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«Слышит и реагирует»: жена Быкова заявила, что в здоровье писателя появились положительные изменения

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В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметилась положительная динамика

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В состоянии здоровья Дмитрия Быкова наблюдаются положительные изменения — Муратов

Новая газета06:30

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Основатель лектория «Прямая речь» рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

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В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

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Супруга Дмитрия Быкова рассказала об улучшении его состояния

Петербургский дневник09:18
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Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

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Шоу-бизнес

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Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
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Экономика

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Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
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Общество

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Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
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Хоккей

Сборная России разгромила Швейцарию в рамках Еврочелленджа

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Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
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Шоу-бизнес

Актриса Алена Яковлева призналась в романе с молодым любовником

После Лера Кудрявцева решила узнать правду о молодом любовнике актрисы. Яковлева отрицать информацию не стала.
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Общество

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Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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