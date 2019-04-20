Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные измененияИнтерфакс 09:43
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
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Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова. Суббота, 20 апреля.
— Светлана Большакова, бельгийский легкоатлетРБК 08:10
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Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
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Протестующие в Париже начали поджигать машины
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Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Футбол
Зе Луиш пропускает тренировку «Спартака» накануне матча с «Енисеем»
Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш пропускает открытую тренировку команды накануне матча 24-го тура чемпионата России против "Енисея".
Обновлено в 10:42
Общество
У юриста фонда Навального нашли квартиры на 51 миллион
У юриста «Фонда борьбы с коррупцией» и кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь нашли недвижимость общей стоимостью 51 миллион рублей.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Интернет
Microsoft прекратит поддержку Windows 8 уже в этом году
Компания Microsoft перестанет поддерживать операционноую систему Windows 8 с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт»
«Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Энергетика
Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть
Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Осипов осмотрел три сгоревших села в Забайкалье
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия
Двое подростков ранены при стрельбе в Москве
Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Кино
Составлен рейтинг самых неинтересных супергероев «Мстителей»
Обновлено в 09:35
Экономика
Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки
Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Общество
Олег Тиньков купил первую в мире яхту-ледокол
Тиньков планирует сдавать яхту в аренду, когда находится не на ней. Миллиардер называет свое приобретение "первым частным ледоколом".
Обновлено в 10:12
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.
Обновлено в 03:38
Транспорт
Собянин: В течение пяти лет в Москве обновят парк трамваев
Мэр Москвы Сергей Собянин 20 апреля побывал на Параде трамваев.
Обновлено в 10:35
Общество
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до 25 градусов
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Обновлено вчера в 19:38
Футбол
Букмекеры назвали «Краснодар» фаворитом в матче с «Зенитом»
Беспроигрышная серия «Краснодара» в чемпионате России составляет три матча (2 победы и 1 ничья).
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Происшествия
В Зеленограде автомобиль сбил ребенка
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Общество
Жители Подмосковья убрали 160 тонн мусора на субботнике
Обновлено в 09:32
Политика
Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.
Обновлено в 08:24
Общество
Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43