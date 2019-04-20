Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные измененияИнтерфакс 09:43

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
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Светлана Большакова
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова. Суббота, 20 апреля.
— Светлана Большакова, бельгийский легкоатлетРБК 08:10

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«Слышит и реагирует»: писателю Дмитрию Быкову стало лучше

МИР 2409:56

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Интерфакс09:43

Положительная динамика: Появились свежие новости о состоянии Дмитрия Быкова

МедиаКорСеть08:59

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметилась положительная динамика

Эхо Москвы10:30

Основатель лектория «Прямая речь» рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

РИА Новости07:35

В состоянии здоровья Дмитрия Быкова наблюдаются положительные изменения — Муратов

Новая газета06:30

Супруга Дмитрия Быкова рассказала об улучшении его состояния

Петербургский дневник09:18
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Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:28
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машины

Обновлено в 09:31
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Футбол

Зе Луиш пропускает тренировку «Спартака» накануне матча с «Енисеем»

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш пропускает открытую тренировку команды накануне матча 24-го тура чемпионата России против "Енисея".
Обновлено в 10:42
Общество

У юриста фонда Навального нашли квартиры на 51 миллион

У юриста «Фонда борьбы с коррупцией» и кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь нашли недвижимость общей стоимостью 51 миллион рублей.
Обновлено в 10:47
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Интернет

Microsoft прекратит поддержку Windows 8 уже в этом году

Компания Microsoft перестанет поддерживать операционноую систему Windows 8 с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт»

«Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Энергетика

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Осипов осмотрел три сгоревших села в Забайкалье

Обновлено в 09:08
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 15:30
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия

Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Кино

Составлен рейтинг самых неинтересных супергероев «Мстителей»

Обновлено в 09:35
Экономика

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Общество

Олег Тиньков купил первую в мире яхту-ледокол

Тиньков планирует сдавать яхту в аренду, когда находится не на ней. Миллиардер называет свое приобретение "первым частным ледоколом".
Обновлено в 10:12
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.
Обновлено в 03:38
Транспорт

Собянин: В течение пяти лет в Москве обновят парк трамваев

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 апреля побывал на Параде трамваев.
Обновлено в 10:35
Общество

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до 25 градусов

Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань

Обновлено вчера в 19:38
Футбол

Букмекеры назвали «Краснодар» фаворитом в матче с «Зенитом»

Беспроигрышная серия «Краснодара» в чемпионате России составляет три матча (2 победы и 1 ничья).
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Зеленограде автомобиль сбил ребенка

Обновлено в 07:43
Общество

Жители Подмосковья убрали 160 тонн мусора на субботнике

Обновлено в 09:32
Политика

Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.
Обновлено в 08:24
Общество

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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