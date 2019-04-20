Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные измененияИнтерфакс 09:43
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
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Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова. Суббота, 20 апреля.
— Светлана Большакова, бельгийский легкоатлетРБК 08:10
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Политика
Истец объяснил причину подачи заявления о снятии Зеленского с выборов
Наблюдатель за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько объяснил, почему подал иск о снятии Владимира Зеленского с выборов президента.
Обновлено в 15:26
Единоборства
Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149
В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
Обновлено в 16:04
Футбол
Голевой дубль Артема Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре
Обновлено в 16:10
Футбол
Гендиректор ЦСКА рассказал о ситуации с травмированными футболистами
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о степени тяжести повреждений футболистов Романа Дивеева и Бекао.
Обновлено в 15:00
Политика
Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Как отмечается, третье решение в пользу Коломойского по "Приватбанку" было принято в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес
Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»
Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено 18 апреля в 09:03
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Политика
В Австрии оценили потери страны от антироссийских санкций
В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Мать Кокорина опубликовала видео событий перед началом драки в кафе
Мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлены события перед начало драки с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в московском кафе.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Более 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье
Как минимум 342 человека потеряли имущество из-за природных пожаров в Забайкальском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 04:55
Политика
Раздача денег массовке Порошенко попала на видео
В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой
Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено в 01:43
Спорт
Масару на льду и кимоно Щербаковой. Как прошло шоу Тутберидзе
В Краснодаре состоялась премьера шоу "Чемпионы на льду", в котором приняли участие спортсмены группы Этери Тутберидзе и приглашенные гости.
Обновлено в 15:25
Космос
Ядро Меркурия оказалось твердым
Команда ученых из Центра космических полетов Годдарда, Массачусетского технологического института, Университета «Сапиенца», Кейсовского университета Западного резервного района и Колумбийского университета нашла доказательства того, что внутреннее ядро Меркурия твердое и почти того же размера, что и внутреннее ядро Земли.
Обновлено 18 апреля в 11:58
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Авто
Эксперты рассказали о вреде для двигателя холостого хода
Обновлено в 08:56
Наука
Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия
Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Общество
У берегов полуострова Таймыр нашли затонувшую немецкую подлодку
У берегов полуострова Таймыр обнаружили немецкую подводную лодку времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи
Обновлено в 13:55