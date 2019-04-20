В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные измененияИнтерфакс 09:43

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.

Наука Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.

Политика Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.

Политика В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным В российском парламенте прокомментировали критическое высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса касательно визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию.

Авто Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4 Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.

Происшествия В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.

Политика КС открыл производство по переименованию УПЦ МП Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.

Экономика В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.

Транспорт Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.

Происшествия В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.

Игры Крупное обновление для Cuphead: новые боссы, выбор персонажа и русский язык Разработчики из Studio MDHR выпустили для Cuphead патч версии 1.2, который, по их словам, стал самым крупным обновлением для игры с момента её выхода.

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.

Хоккей Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».

Происшествия В Омске двое детей утонули, провалившись под лед Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Авто В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.

Шоу-бизнес Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.

Футбол Александр Максименко: «Поражение от ЦСКА и „Ростова“ уже забыли» Вратарь "Спартака" Александр Максименко после открытой тренировки отметил, что у команды не будет дополнительной мотивации на матч с "Енисеем" из-за того, что клуб тренирует экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев.

Футбол Локомотив — ЦСКА 1:1 Московский «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика На Украине официально наступил день тишины Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

Футбол «Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу "Ювентус" одержал победу над "Фиорентиной" со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем первенства страны.